Un servizio di Dog Sitter gratuiti per le persone in quarantena

A soffrire della positività o degli isolamenti fiduciari dovuti a contatti con persone positive al Covid-19 cui devono sottoporsi i loro “padroni” sono anche gli animali domestici delle persone colpite direttamente o indirettamente dalla pandemia da Coronavirus. Da qui l’iniziativa messa in essere dal Comune di Verucchio in collaborazione con l’associazione Urbandog Asd, che si è prestata a mettere a disposizione i propri volontari per un servizio gratuito di dog sitter per chi si trovi in quarantena.

“L’amministrazione è al lavoro costantemente per cercare di assistere i cittadini nelle varie esigenze quotidiane messe in difficoltà da questo virus subdolo e letale e lo fa sia nella forma del sostegno economico che con azioni dirette. Ricordiamo ad esempio fra le altre la stampa in municipio e consegna dei compiti agli studenti sprovvisti di stampante o il servizio di consegna a casa dei libri della Biblioteca con bici elettrica predisposti nella prima fase. Da Comune Pet Friendly impegnato in una serie di iniziative mirate raccolte nel progetto Verucchio Dog LoVERs (corsi di educazione con il coinvolgimento delle scuole, predisposizione di una seconda Area di Sgambamento, raduni…), rivolgiamo ora la nostra attenzione ai cani e ringraziamo Urban Dog per aver raccolto il nostro invito con prontezza ed entusiasmo. Il donare il tempo libero al prossimo è un gesto di grande altruismo, il vero spirito di solidarietà comunitaria. Gli animali hanno esigenze e necessità che non tutti riescono a soddisfare durante gli isolamenti fiduciari e grazie a queste persone si riuscirà a dare risposta anche a loro” spiega il sindaco Stefania Sabba.

"Urbandog Asd è presente sul territorio da circa 15 anni e ha sempre collaborato con le istituzioni in progetti che avessero come obiettivo il benessere degli animali: siamo pertanto a disposizione della nostra comunità per tutelare le esigenze dei nostri amici a 4 zampe" commenta invece la referente Ramona Nisi. Per poter usufruire dell’opportunità è possibile contattare l’ufficio Segreteria del Comune al numero telefonico 0541-673922 o inviando una mail a segreteria.verucchio@comune.verucchio.rn.it.