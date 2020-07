Una  ’iena’ tra gli scivoli: giornata di divertimenti per Cizco ad Aquafan

Una ‘’iena’ è stata avvistata tra gli scivoli super adrenalinici di Aquafan. Cizco (Francesco Di Benedetto) è stato ospite a sorpresa ieri del parco acquatico di Riccione, per una giornata di divertimento. “Per me è la prima volta qui e devo dire che è davvero divertente. Ogni scivolo è una scoperta”. In vacanza per qualche giorno a Riccione, Cizco sta trascorrendo un po’ di tempo tra la spiaggia e la collina della Perla Verde. “Qui a Riccione si sta proprio bene. Per un genovese come me, si respira aria di divertimento e vacanza, in totale sicurezza”. La ‘Iena’ è stata super ospite nell’appuntamento della Maxi Onda, in diretta sui canali social di Aquafan con il format ‘PV Summer’. Centinaia le persone che hanno ballato in Piscina Onde sulle note della splendida dj Jayc, con Cizco vocalist. Per il personaggio di Mediaset, “gli scivoli più belli di Aquafan sono sicuramente Extreme e Black Hole. Io preferisco il Black Hole perché è davvero stranissimo scivolare al buio. Con il mio passato da architetto sono rimasto affascinato dalle geometrie e dall’ingegneria dietro tutti gli scivoli!”. Cizco ha già fatto una promessa: “Mi sono così divertito che già non vedo l’ora di tornarci a fine agosto”.

