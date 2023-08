V° Peep, la giunta approva il progetto di riqualificazione dei camminamenti e della circolazione stradale

Con l’approvazione degli atti necessari, la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di “Messa in Sicurezza della Circolazione dei Mezzi di Soccorso e Riqualificazione dei Camminamenti Sopraelevati nel V^ Peep Anno 2023”. Un progetto, previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, all’annualità 2023, finalizzato a eseguire interventi di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento delle pavimentazioni, dei ballatoi e delle rampe di accesso a uso pubblico dei fabbricati del V° Peep.

La manutenzione - a carico dell'amministrazione comunale - si è resa necessaria a seguito di alcune verifiche fatte dai tecnici del Comune, insieme alla Società Anthea, richieste dai cittadini residenti, per garantire il mantenimento delle condizioni di rispetto della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione.

In particolare gli interventi riguardano le vie Bianchelli, Casti 21, Simonini, Paulucci, Michele Moretti 16 e 34, Euterpe 2/4. In queste vie verranno eseguiti diverse tipologie di lavori, tra cui la messa in sicurezza dei percorsi e dell’ingresso della corsia alle autorimesse, l’installazione di recinzione, nuova impermeabilizzazione delle superfici, nuova pavimentazione. Con il ripristino dell’intonaco nelle parti sottostanti le porzioni di camminamento, l’installazione di un nuovo manto impermeabile e la tinteggiatura.

I lavori, che avranno un costo complessivo di 250 mila, verranno affidati alla società Anthea che ha il ruolo di stazione appaltante. La realizzazione degli interventi è prevista nei primi mesi del 2024.