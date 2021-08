Va a fuoco la friggitrice di un hotel: quattro intossicati

I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno soccorso le persone in cucina fino all'arrivo del 118

Fiamme nella cucina di un hotel a Viserbella, una struttura in via Duranti. Ad prendere fuoco è stato l'olio di una friggitrice, intorno alle 20. Il personale ha subito chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco mentre ha cercato di spegnere l'incendio usando estintori a polvere e una coperta termica.

Le fiamme sono state spente, ma quattro persone in cucina sono rimaste intossicate dalla grande quantità usata dell'agente estingunte, le polveri dell'estintore, che di per sé non sono tossiche, ma possono dare fastidio alle vie respiratorie. Quando vengono usate gli ambienti devono essere subito areati.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo pochi minuti e hanno soccorso il personale fino all'arrivo del 118.