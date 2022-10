Vaccina la figlia senza il consenso della madre no vax, padre finisce denunciato

Ex coniugi l'uno contro l'altro in tribunale dopo che l'uomo aveva fatto vaccinare la figlia senza il consenso dell'ex moglie no vax convinta. L'ex marito, un 50enne, è infatti stato denunciato dalla donna per violazione dolosa del provvedimento del Tribunale dei Minori. Secondo quanto emerso, dopo che il matrimonio tra i due era finito l'uomo aveva deciso di far vaccinare la figlia che all'epoca aveva 9 anni dal momento che la bambina non era mai stata sottoposta ai cicli obbligatori di vaccinazione. Una decisione contrastata fin da subito dall'ex moglie, che si era rivolta all'avvocato Martina Montanari, ed era stata necessaria una decisione del Tribunale dei Minori. I magistrati avevano stabilito che il padre poteva far vaccinare la figlia ma solo al termine di un iter ben preciso: era necessario che il pediatra attestasse che la piccola godeva di buona salute e che poteva affrontare il ciclo vaccinale e che, prima delle iniezioni, fosse sottoposta a delle analisi per accertare che per determinate malattie non avesse già sviluppato un'immunità naturale.

Il padre, tuttavia, alla fine di gennaio del 2021 aveva fatto vaccinare la figlia senza l'iter richiesto mandando su tutte le furie l'ex moglie che lo aveva denunciato per l'inosservanza della decisione dei magistrati del Tribunale dei Minori. Solo successivamente, infatti, il 50enne si era rivolto ai sanitari per effettuare sia la visita medica che le analisi poco prima che la figlia dovesse affrontare la seconda dose di vaccino. Alla luce di quanto accaduto, la denuncia dell'ex moglie ha proseguito il suo iter giudiziario nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l'archiviazione dell'accusa. Una decisione per la quale la donna, assistita dall'avvocato Martina Montanari, si era opposta ma anche il gip del Tribunale di Rimini ha optato per l'archiviazione.