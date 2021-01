Vaccinazione nelle case di riposo, oltre 2500 le persone che hanno ricevuto la dose

E' stata completata la prima somministrazione del vaccino nelle Cra e strutture per anziani sul territorio romagnolo. Oltre 5558 ospiti nelle strutture per anziani presenti sul territorio romagnolo hanno ricevuto la prima dose del vaccino, mentre nella giornata di venerdì è iniziata la somministrazione della seconda dose, agli ospiti che avevano ricevuto il primo vaccino nella giornata del 31 dicembre scorso e stanno proseguendo in questi giorni. Restano ancora fuori dalla somministrazione le strutture interessate da focolai attivi, in totale sono 1080 persone presenti in tali strutture. Per quanto riguarda gli operatori (vaccinati sono 4.465), 1785 di loro hanno ricevuto il vaccino direttamente all’interno delle strutture, mentre gli altri, come da indicazioni date, sono ricorsi alla vaccinazione nei tre punti provinciali individuati dall’azienda. Nella provincia di Rimini gli anziani che hanno visto la prima dose di vaccino sono 1295 e gli operatori sanitari 1269, per un totale di oltre 2500 unità.