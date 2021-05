Vaccini in Fiera, l'attacco di Erbetta: "Ore di fila, anziani accalcati per entrare"

"Un'ordinaria giornata di follia". La definisce così Mario Erbetta (Rinascita civica), consigliere comunale di Rimini e candidato a sindaco di Rimini alle prossime elezioni. Erbetta denuncia con tanto di foto la lunga coda e l'attesa per poter far vaccinare l'anziana mamma. "Venerdì pomeriggio ho accompagnato mia madre a fare il vaccino in Fiera a Rimini. Appuntamento alle 14.30. Arriviamo alle 14 e verifichiamo una gran fila e un ritardo di un'ora - racconta - Con santa pazienza ci sedevamo sui gradini mentre tanti anziani si accalcavano all'ingresso a chiedere spiegazioni. I ragazzi della protezione civile non sapevano cosa dire. Alla fine mia madre e' entrata alle 16.50 (due ore e mezzo circa dall'orario della prenotazione) ed e' riuscita ad uscire alle 18. 30 (quattro ore dalla prenotazione)".

Prosegue Erbetta: "Non vi dico la pena di vedere tanti anziani affaticati che di accalcavano per poter entrare. Qualcuno approfittava della mancanza di sorveglianza all'ingresso per sgattaiolare ma veniva rimandato fuori. Imprechi e bestemmie varie hanno condito questo pomeriggio di pura follia. Ma la cosa che mi lascia perplessi è che limitiamo ristoranti, orari, mercati e attività commerciali per evitare assembramenti e poi li creiamo per poter fare i vaccini. Un classico esempio di disorganizzazione italiana. Quando poi è iniziato a piovere tutti pressati sotto la copertura alla faccia del Covid. Le dichiarazioni dell'Ausl Romagna che si giustifica con la carenza di personale improvvisa lascia un po' perplessi sull'organizzazione. Nessuno pensa ai disagi provocati ai nostri concittadini anziani e alle loro famiglie e questo è grave L'Ausl Romagna fa bene a scusarsi. Si può e si deve fare meglio"