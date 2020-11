Valentina Vignali in versione supersexy: la modella testimonial di Victoria's secret

Dalla pallacanestro alle sfilate, al lavoro di modella. Valentina Vignali è attiva a tutto tondo e si sta costruendo una vita da influencer di successo parallela a quella da giocatrice di basket. Su instagram ha toccato i 2,3 milioni di follower e proprio da lì ha annunciato la sua ultima collaborazione. L'influencer riminese, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui appare bellissima e super sexy in intimo per Victoria's secret di cui è diventata testimonial. Sui social e tra i fan si sprecano i complimenti. "Bellissima", "La perfezione". L'ex cestista porta a casa questi apprezzamenti, mentre la sua carriera continua a essere sempre più brillante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.