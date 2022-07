Vasto incendio di sterpaglia, sospesa momentaneamente la circolazione stradale

Nel primo pomeriggio di martedì, verso le 13, si è sviluppato un incendio in un’area piuttosto vasta di Misano, all’inizio della zona artigianale di Santamonica, nei pressi del cavalcavia autostradale a monte della Riccione-Tavoleto dove per sicurezza la circolazione è stata temporaneamente interrotta. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, da Cattolica, Rimini e Pesaro, oltre alla protezione civile del centro operativo intercomunale e volontari antincendio. Presenti e operativi anche i carabinieri e i carabinieri forestali. L’area è stata circoscritta dalla Polizia Locale dal punto di vista viario. Alle 15.30 l’incendio è stato domato. Non risultano danni a persone. In queste ore i vigili del fuoco e due squadre di volontari della protezione civile stanno operando per raffreddare il suolo e le braci. "Il caldo prolungato e la siccità determinano condizioni di rischio – dice il Sindaco Fabrizio Piccioni – quindi invito tutti ad una estrema attenzione, nei comportamenti e nella segnalazione di principi di incendio. Ringrazio i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, la protezione civile ed i volontari per il loro tempestivo intervento, coordinato ed efficace”.