Vende alcolici ai minorenni, arriva la chiusura anche per il minimarket di Riccione

Dopo quello di Rimini, a Marina Centro, arriva la chiusura anche per il minimarket di Riccione sopreso più volte a vendere alcolici ai minorenni. Il personale della polizia di Stato, nella giornata di mercoledì, ha notificato al titolare bengalese dell'attività la sospensione della licenza per 15 giorni sulla base dell'articolo 100 del Tulps. I ripetuti controlli della Polizia Locale di Riccione avevano accertato che i dipendenti del minimarket vendevano bevande alcoliche ai minori ben oltre l’orario consentito oltre alla somministrazione di alcol, nelle ore notturne, forse pensando di non venire individuati. Le bottiglie di bevande alcoliche venivano occultate all’interno di sacchetti di carta per cercare di sfuggire ai controlli, comportamento riscontrato in più occasioni ed attuato da più dipendenti, che costituiva il modus operandi consolidato. L’attività di polizia amministrativa ha consentito di accertare che il negozio era ormai diventato un luogo abituale in cui recarsi per acquistare bevande alcoliche, indistintamente dall’età. Tale comportamento ha quindi indotto il Questore ad adottare il provvedimento di sospensione, in quanto pericoloso per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento ai minorenni.



