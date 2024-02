Vent'anni fa la terribile notizia, a Rimini moriva Marco Pantani. In suo onore l'arrivo del Tour de France

Sono trascorsi vent’anni. Il 14 febbraio del 2004, nel giorno di San Valentino, moriva a Rimini Marco Pantani. Davanti a quel residence, sul lungomare, non resta che il ricordo. Un decesso dai contorni mai chiariti, malgrado l'autopsia abbia accertato l'overdose di cocaina e psicofarmaci. Vent’anni dopo l’unica immagine che resta scolpita è quella però del campionissimo, il Pirata che sapeva far battere il cuore ai tifosi e avvicinare anche chi non era appassionato di sport al ciclismo: proprio durante gli scorsi giorni è emerso come procede verso la richiesta di archiviazione anche la terza indagine della Procura di Rimini sulla morte di Marco. Non è un mistero che gli inquirenti siano giunti alla stessa conclusione: non fu omicidio, Marco morì a causa di un mix purtroppo letale di droga e farmaci con i quali cercava di scacciare la depressione.

Verrà onorato con il Tour de France

Nel segno di Marco Pantani sarà inevitabilmente l'edizione 2024 del Tour de France in cui Cesenatico, sua città natale, sarà protagonista. E' già segnata sul calendario col pennarello rosso la data di domenica 30 giugno 2024, il giorno della storica tappa Cesenatico-Bologna. Una tappa che è anche merito del grande campione, capace di diventare un eroe nazionale, e che Cesenatico non dimentica. Il giorno precedente invece la prima tappa vedrà la partenza da Firenze e l’arrivo a Rimini, con il traguardo proprio a pochi metri da dove quel 14 febbraio del 2004 venne trovato morto.

A Cesenatico ci sarà piazza Pantani

A Cesenatico piazza Marconi ospita il monumento dedicato al Pirata e diventerà Piazza Pantani. Quando? "Non prima del 2025 - spiega il sindaco Gozzoli - abbiamo l'obbligo giuridico di intitolare a Guglielmo Marconi un altro luogo simbolo della città. Per questo finiti i lavori, intitoleremo la nuova scuola di via Torino a Marconi, e la piazza potrà diventare finalmente piazza Marco Pantani. Ma sarà una piazza rinnovata grazie all'investimento di un milione di euro per riqualificarla".

Quel San Valentino di vent’anni fa

Nel febbraio 2004, mentre i genitori partivano per una vacanza in Grecia, Marco Pantani raccontò ai suoi cari di voler andare in vacanza in montagna, passando da Milano. Cambiata idea, decise di rientrare verso Rimini. Secondo quanto dichiarato da un tassista, il bagaglio di Pantani era costituito unicamente da una piccola busta in plastica, contenente medicinali. A Rimini, Marco Pantani prese alloggio inizialmente per una notte, poi per quattro, presso il residence "Le Rose". La sera del 14 febbraio 2004 fu ritrovato morto nella stanza D5 dell'edificio. L'autopsia rivelò che la morte era avvenuta fra le 11,30 e le 12,30, venendo causata da un edema polmonare e cerebrale, conseguente ad un'overdose di cocaina e, secondo una perizia effettuata in seguito, anche da psicofarmaci. Ci sono però evidentemente zone oscure o quantomeno non chiarite in modo cristallino fino in fondo, dietro la morte di Pantani.