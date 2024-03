Venticinque donne formate per la difesa personale contro le aggressioni fisiche, verbali e psicologiche

Si è concluso martedì sera il corso di difesa personale femminile organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei Carabinieri. Il corso ha coinvolto 25 donne che martedì 12 marzo hanno ricevuto l’attestato di partecipazione alla presenza dell’assessora ai Servizi sociali e alla famiglia, Marina Zoffoli, del capitano dei Carabinieri di Riccione, Niccolò Rutigliano e dei luogotenenti Claudio Cacace e Andrea De Cesaris, istruttore del corso.

Le 25 donne, di età compresa tra i 24 e i 70 anni, hanno ricevuto importanti e fondamentali nozioni sulla gestione della paura, sul miglioramento della sicurezza personale e dell’autostima, e hanno acquisito alcune tecniche di base e indicazioni necessarie per riconoscere un potenziale aggressore e per reagire con la dovuta lucidità in caso di pericolo. Le lezioni, di contenuto pratico e teorico, hanno avuto l’obiettivo fondamentale di stimolare quei comportamenti di autodifesa in caso di aggressione fisica, verbale e psicologica che sono alla base di un’efficace attività di prevenzione contro ogni forma di violenza.

Le donne oggi formate si vanno ad aggiungere alle oltre 200 che hanno partecipato dal 2015 ai corsi di autodifesa organizzati dalla Commissione Pari Opportunità di Riccione. Un impegno sociale importante per la prevenzione e tutela della sicurezza personale che sta riscuotendo grande interesse tra le donne di tutte le età di Riccione e dei comuni vicini. La seconda edizione del corso di difesa personale femminile è prevista per l’autunno prossimo.