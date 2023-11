Il Vescovo Anselmi scrive una lettera a Bastianini e Bezzecchi. "In Qatar siate ambasciatori di pace"

Il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere una lettera ai due piloti riminesi della MotoGp, impegnati in Qatar, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Il Vescovo chiede ai due campioni del motociclismo di farsi ambasciatori di pace. Sottolineando come la comunità cristiana riminese è disponibile ad aiutare le persone colpite dalla guerra. "Caro Bestia e caro Bez, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi per chi non fosse appassionato di motori e di motomondiale, mi chiamo Nicolò e sono il Vescovo di Rimini, vostro tifoso e motociclista convinto, anche se oggi utilizzo solo lo scooter per i miei spostamenti e non una “vera” due ruote - così inizia la lettera -. Le vostre recenti ed esaltanti vittorie in MotoGp (unite ad una certa e sana esuberanza riminese), in sella ad una moto prodotta nella nostra regione, hanno conquistato la simpatia di moltissimi giovani e meno giovani. Molti riminesi sono fieri di sapere che siete nati e cresciuti nella nostra città, e qui avete mosso i primi decisivi passi nel mondo delle due ruote".

"Fra pochi giorni si correrà il Gran Premio del Qatar - scrive il Vescovo -. La MotoGp sarà in un Paese che si trova al centro di una zona molto calda del mondo, ferita da laceranti guerre recenti e tutt’ora purtroppo presenti: Yemen, Iraq, Israele, Palestina, Siria. Vorrei chiedervi, nella massima libertà, di portare con voi i desideri di pace, di tanti riminesi e non solo. Fra il popolo Israeliano e quello Palestinese sta crescendo l’odio, terribile seme di quella divisione che porta alla disunione. In questi giorni di prove, di sprint race, di gara, tantissime persone vi seguiranno e vi osserveranno in pista e nel paddock, e ascolteranno con tanta attenzione e interesse le vostre interviste. Sono certo che saprete comunicare atteggiamenti e parole di pace. Possiate essere ambasciatori di pace".

"La comunità cristiana di Rimini è disponibile - conclude il Vescovo nel suo messaggio -, una volta terminata la guerra, a Gaza e in quella martoriata regione (come in tante altre disseminate nel globo, purtroppo), ad aiutare gli orfani, le vedove, gli sfollati, le persone rimaste senza più casa e lavoro. Vi accompagniamo con amicizia in questa vostra trasferta sportiva in Medio Oriente, e facciamo tutti quanti il tifo per voi, insieme sicuramente a Marco Simoncelli che vive nei nostri cuori e nella Casa del Padre, anche lui figlio “rombante” della nostra terra".