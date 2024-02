Da via Baldini a zona Belverde, operai al lavoro per una lunga serie di manutenzioni

L’amministrazione comunale ha avviato in questi giorni una nuova tranche di opere di manutenzione del tessuto urbano, che saranno completate in breve tempo e che danno continuità agli analoghi interventi condotti sul territorio alla fine del 2023. “Tra questi”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Mauri, “il più atteso e significativo, nonché programmato da tempo dall’amministrazione, è quello che interesserà la via Baldini”.

Al via i prossimi giorni, il cantiere si concentrerà sulla messa in sicurezza e del miglioramento estetico del fondo stradale, con una sistemazione che vedrà gli operai intervenire anche e soprattutto sulle redici dei pini: la cui crescita ha causato l’ammaloramento di un manto che si presenta, oggi, fortemente disconnesso e bisognoso di cure. Alberature della zona "rispetto alle quali", continua, “l’Amministrazione ha già ottenuto una perizia agronomica i cui risultati, insieme ai riscontri che si avranno in loco a intervento avviato, permetteranno di valutale lo stato di salute e la sicurezza statica delle stesse: anche in ottica di un'eventuale, futura sostituzione delle essenze, di concerto con l’Ufficio Ambiente, con piante maggiormente compatibili con sicurezza e transito di veicoli e pedoni”.

Poco distante, in zona Belverde, gli operai sono invece già al lavoro a un’ampia sistemazione del marciapiede che corre tutto intorno al Parco Caduti di Nassiriya. Anche in questo caso, con benefici sia per l’estetica che per coloro che percorrono l’area, molto frequentata da bambini e famiglie.

Infine, al via anche l’intervento di riqualificazione, in ottica estetica e di decoro, del muretto che corre lungo la ferrovia in viale Panzini, in prossimità del confine Nord; in particolare, i lavori interessano il tratto che va da via Italia a via Abbazia, configurandosi come un’opera preziosa nel quadro più generale del miglioramento degli ingressi alla città.

Gli interventi menzionati, che come detto saranno completati in tempi brevi, rientrano rispettivamente nell’accordo quadro per la manutenzione degli asfalti, nel contesto degli accordi di collaborazione con Anthea S.r.l. e con Cooperando Società Cooperativa.