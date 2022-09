Virus West Nile, ordinanza del sindaco. Disinfestazione straordinaria per i grandi eventi all'aperto

Anche il Comune di Rimini fornisce un’indicazione sui trattamenti adulticidi straordinari e obbligatori contro la zanzara comune del genere Culex per la prevenzione dell’infezione da West Nile Virus. Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza sindacale. In particolare viene richiesta l’effettuazione dei trattamenti straordinari preventivi con adulticidi, qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di almeno 200 partecipanti nelle ore serali, all’aperto, in aree verdi anche urbane.

La tre prescrizioni anche garantire un’adeguata manutenzione dei parchi pubblici, prestando particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ed al trattamento di quelli non eliminabili. Inoltre viene suggerito di potenziare gli interventi comunicativi nei confronti della popolazione affinché tutti comprendano l’importanza di proteggersi adeguatamente dalle punture delle zanzare e l’importanza di mettere in atto tutte le misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare.

L’ordinanza fa seguito alla comunicazione della Regione che sottolinea come è stata registrata una circolazione virale di alta intensità che rende necessario potenziare le attività di controllo del vettore di competenza comunale e che richiede l’adozione di interventi specifici da parte degli stessi Comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari e collinari.