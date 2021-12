VisitRimini: "Hotel e ristoranti si attivano per restare operativi durante le festività caratterizzate dal Covid"

L'unica certezza è che il Capodanno "non potrà essere quello dei grandi numeri" e che le previsioni di affluenza turistica durante le festività "sfuggiranno ad ogni previsione". Alla vigilia del Natale a fare il punto della situazione turistica è VisitRimini con la Destination Management Company che sottolinea come "Chi si aspettava che tutto funzionasse come di consueto, per il secondo anno consecutivo, deve prendere atto che le cose cambiano: tempi e flussi nel turismo sono completamente diversi da due anni fa. Oggi tutto è legato agli annunci, alle regole, alla percezione del rispetto della propria sfera di salute". L'altra faccia della medaglia, tuttavia, è che "i segnali di voglia di festa continuano ad essere percepiti a Rimini". Ma anche in questo caso i problemi non mancano con "Hotel e ristoranti sono alle prese con la ormai atavica assenza di personale, che, a partire dal capodanno fino alla fine di gennaio è preziosissimo, anche in vista della più importante manifestazione fieristica della stagione: il SIGEP, l’appuntamento di riferimento per il Foodservice Dolce in programma dal 22 al 26 gennaio".

Tornando al capitolo festività, "Hotel e ristoranti continuano a garantire i cenoni, seppur con modalità compatibili con la tutela della salute, ma pur sempre regalando agli ospiti tutta l’allegria e la leggerezza della celebrazione dell’arrivo del nuovo anno. Una particolare tendenza di quest’anno, poi, è la vacanza wellness, sia essa alle terme sia essa in albergo con la spa: un desiderio di relax e benessere che spinge molti ad acquistare la combinazione hotel più terme e a riempire gli hotel attrezzati. E poi l’abbinata cibo e cultura, sta sul podio delle esperienze preferite in questo ultimo scampolo di 2021: gli aperitivi e i brunch organizzati da VisitRimini al Teatro Galli, esauriscono i posti a disposizione in poche ore. È il desiderio di trovarsi insieme in un luogo iconico della città, godendo della vista di Piazza Cavour vestita a festa e gustando un menù a kilometro 0. Rimini, che fa dell’accoglienza un brand, si è attrezzata per offrire tutto il senso, il calore e l’emozione della festa, nel pieno rispetto dei tempi che cambiano."