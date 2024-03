I cittadini si rimboccano le maniche: quasi 100 chili di rifiuti raccolti al Parco della Resistenza

Circa quaranta volontari domenica mattina hanno partecipato alle pulizie del Parco della Resistenza a Riccione. L’iniziativa, promossa da Futuro Verde APS, Be Kind To Nature, Fondazione Cetacea e Polisportiva Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione ha avuto un grande successo. Tante famiglie riccionesi hanno partecipato alla raccolta insieme ai volontari, rimuovendo dal parco poco meno di cento chilogrammi di rifiuti, tra cui oggetti insoliti come una sedia, un tappeto e una catena di bici.

L’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli sottolinea “l’importanza di iniziative di questo tipo che hanno innanzitutto l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’impatto dei rifiuti sull'ambiente. L’ampia partecipazione a ogni clean up dimostra ancora una volta quanto i riccionesi tengano alla propria città. Come amministrazione vogliamo lavorare sempre di più per rendere partecipe la comunità nella cura dei beni che appartengono a tutti: Comune e gestori dei servizi devono fare la propria parte ma è solo attraverso la crescita di un’educazione diffusa che potremo fare realmente un ulteriore salto di qualità. Se la tutela dell’ambiente non diventa un patrimonio condiviso resta complicato contenere i fenomeni di degrado. Stiamo lavorando a un nuovo regolamento dei beni comuni che presto condivideremo con la città prima della sua approvazione”.

Un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti, grandi e piccoli, arriva anche dal presidente Polisportiva Francesco Nitti per “una bella mattinata all’insegna dell’esercizio e dell’ambiente”.

L'impegno verso un futuro sostenibile

I promotori dell'iniziativa, Alessandro Romano, vicePresidente di Futuro Verde, e Michael Balleroni, fondatore di Be Kind To Nature, commentano: “Siamo grati a tutti i partecipanti che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per rendere il nostro parco un luogo più pulito e sicuro. Questo evento non è solo un'azione di pulizia, che ha visto raccogliere tanti e troppi mozziconi di sigarette riempiendo così decine di sacchi, ma un simbolo del nostro impegno collettivo verso un futuro più sostenibile. Un ringraziamento speciale va al Comune di Riccione per il suo sostegno. La sinergia tra organizzazioni e volontari ha reso possibile rendere un'area preziosa della nostra città ancora più pulita e accogliente per la comunità”.