Dalle attività per gli anziani e quelle per i malati di Parkinson, tanti appuntamenti in programma

E’ una settimana ricca di appuntamenti, quella in corso, sul fronte del welfare e dei servizi attivati a Bellaria Igea Marina a sostegno della fragilità. Un pacchetto di servizi in continuo sviluppo, che guarda all’innovazione sociale e alla prossimità nei confronti dell’utenza, anche attraverso l’utilizzo di sedi distaccate che integrano gli uffici comunali di piazza del Popolo.



I primi, in ordine di tempo, sono quelli in programma domani, giovedì 18 dicembre. Alle ore 16.00 presso il Centro sociale Alta Marea, si svolgerà il primo degli incontri sulla digitalizzazione espressamente rivolti alla terza età; un ciclo di appuntamenti promosso e organizzato in collaborazione con ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani ODV, realtà che già si occupa dello Sportello digitale per gli anziani a disposizione dell’utenza tutti i mercoledì presso al residenza comunale. Occasioni di incontro in cui ai presenti sarà fornito un orientamento utile su servizi quali Spid e Fascicolo Sanitario Elettronico. Sempre domani, alle ore 17.30 presso i locali di piazza Falcone e Borsellino 19, partirà inoltre il progetto di parent training a cura dell’associazione Sergio Zavatta Onlus. Le attività saranno portate avanti da due operatori specializzati, che con cadenza quindicinale incontreranno i caregiver che affiancano persone disabili dando loro supporto e suggerimenti.

Attività per i malati di Parkinson

Gli stessi locali di piazza Falcone e Borsellino accoglieranno poi, tutti i venerdì a partire dal 19 gennaio, un nuovo spazio informativo e di ascolto, volto al supporto psicologico ed emotivo degli utenti affetti da Parkinson e dei rispettivi caregiver. Uno sportello a cura di APIR – Associazione Parkinson in Rete ODV, condotto da personale professionale specializzato, che sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30 contestualmente alle attività che, presso lo stesso stabile, vengono portate avanti tutti i venerdì dal Servizio Sociale di Prossimità. Uno spazio, quest’ultimo, inaugurato nel marzo 2023 e che è nato con l’obiettivo di fornire ai cittadini una sorta di sede distaccata presso cui ricevere informazioni utili circa le attività che fanno capo ai Servizi Sociali del Comune di Bellaria Igea Marina. Con questa finalità, dalle 8.30 alle 12.30 e senza bisogno di fissare un appuntamento in precedenza, le assistenti sociali comunali offrono orientamento circa le opportunità di sostegno attive sul territorio.



Sempre l’Associazione Parkinson in Rete ODV è promotrice di un’ulteriore iniziativa, in questo caso al via il prossimo 31 gennaio. Si tratta di incontri della durata di un’ora, che si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di viale Ennio, in cui sarà condotto un programma di “attività fisica adattata” ritagliata su misura degli utenti affetti da Parkinson: coordinato da personale specializzato, il progetto mira ad offrire un occasione ludico ricreativa che sia anche prezioso momento di attività motoria, a contrasto di un’eccessiva sedentarietà.

L'inaugurazione del nuovo ambulatorio

Ultimo ma non per importanza, il taglio del nastro simbolico, alla presenza delle autorità, che questa domenica – 21 gennaio – alle ore 10.00, si terrà al nuovo “Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria” presso i locali del Centro Culturale Vittorio Belli, in via Ovidio 99 a Igea Marina. Un ulteriore, prezioso servizio sul fronte del welfare e dei servizi socio sanitari, attivato lo scorso dicembre nel contesto del progetto distrettuale "Captare segnali di fragilità". Uno spazio già accessibile gratuitamente nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Qui, l’utenza trova personale specializzato volontario, composto da medici, infermieri e OSS, che si occupa non solo della misurazione dei parametri vitali - pressione sanguigna, colesterolo, glicemia, curettage, peso corporeo - , ma anche dell’instaurazione di rapporti di fiducia, mediante l'ascolto, per far emergere eventuali situazioni di fragilità e precarietà. Il tutto in stretto contatto con i medici di base o con le istituzioni sanitarie nel caso in cui si rendano necessari approfondimenti in relazione alle condizioni di salute del cittadino. Un servizio, il nuovo Ambulatorio, che traduce un approccio innovativo e di prossimità in tema socio sanitario, frutto della collaborazione tra Anteas Rimini Odv, soggetto promotore dell’iniziativa, associazione Amici di ISAL e Oltre la ricerca ODV.