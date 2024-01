Tradizioni, gastronomia, sport e intrattenimento, torna l'appuntamento con la fiera di sant'Apollonia

Una grande celebrazione dell’identità e della tradizione di Bellaria Igea marina, con tante novità e un palinsesto che, di fatto, si dipanerà durante tutto il mese di febbraio: la Città di Bellaria Igea Marina si appresta così a festeggiare la sua Patrona, Sant’Apollonia, tra gastronomia tipica, eccellenze locali e intrattenimento, ma anche sport e cultura. La tre giorni clou sarà ovviamente il weekend che va da venerdì 9 – data della Santa Patrona – a domenica 11 febbraio.

La fiera

La tradizionale e sempre attesa Fiera si svolgerà lungo l'Isola dei Platani, in tutta l'area che comprende la stazione fino a piazza Matteotti, snodandosi anche nelle vie limitrofe. Qui, dalle 10.00 alle 20.00 sarà possibile trovare stand gastronomici e dell’artigianato, con grande attenzione alla qualità e ai prodotti tipici. Non mancherà all'interno della manifestazione il Luna Park, allestito proprio di fronte alla residenza comunale: il quale sarà aperto dal 3 al 18 febbraio, ricordando che l’ordinanza di chiusura ai veicoli del parcheggio di piazza del Popolo sarà invece in vigore da lunedì 29 gennaio, al fine di consentire l’allestimento delle attrazioni.

Tra i piatti forti della manifestazione, vi sarà il ritorno, in piazza Don Minzoni, dello stand gastronomico “Osteria dla Pulogna” - Osteria dell'Apollonia - dove la Pro Loco di Bellaria Igea Marina, l’Associazione Banca del Tempo gli Scout cucineranno per i visitatori, sia a pranzo che a cena. Ai fornelli nella cucina della Banca del Tempo vi sarà Frida Vasini, l’azdora bellariese protagonista insieme ad Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco” ed “È sempre Mezzogiorno”. La Pro Loco dal canto suo, sarà invece presente alla Fiera anche con un laboratorio ed un mercatino sostenibile improntato al riuso, due iniziative espressamente pensate per i più piccoli.

Le novità del 2024

Altra novità dell’edizione 2024, l’evento che farà avvicinare il mondo dello sport alla comunità di Bellaria Igea Marina, con una decina di associazioni sportive le quali, il 9 febbraio, saranno presenti lungo viale Paolo Guidi con un proprio stand, al fine di promuovere la propria attività e tutti i progetti programmati per il 2024.

Come da fortunata tradizione, le celebrazioni della Patrona si uniranno poi ai festeggiamenti del San Valentino, con il cuore di Bellaria centro che tornerà ad indossare i vestiti della festa nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 febbraio. Nell’occasione, saranno nuovamente aperti tutti gli stand e non mancheranno momenti di intrattenimento ad hoc dedicati a tutti gli innamorati.

Ultima ma non per importanza e come sempre inserita nel contesto delle celebrazioni di Sant’Apollonia, la serata di gala che, sabato 24 febbraio al Palacongressi, incoronerà il vincitore del Premio Panzini edizione 2024, il più prestigioso riconoscimento cittadino ufficiale conferito dal Comune di Bellaria Igea Marina; un evento che accoglierà, al suo interno, un momento dedicato alle celebrazioni del 160^ anniversario della nascita dello stesso Alfredo Panzini.