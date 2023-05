Il Cartoon Club "premia" le opere di saggistica e critica del fumetto di autori italiani

Personaggi, editori e tematiche del mondo del fumetto indagate attraverso opere originali di critica, storia e saggistica.

Cartoon Club, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al fumetto e al cinema d’animazione, ospita la 27° edizione del Premio "Franco Fossati", dedicato alle opere originali di saggistica e critica del fumetto di autori italiani pubblicate nel biennio 2022/2023.

Il Premio, come di consueto, è promosso da Cartoon Club, in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati e con il patrocinio di Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), Anonima Fumetti e Centro Fumetto “Andrea Pazienza.

Le opere pervenute verranno giudicate da una apposita giuria formata da cinque esperti saggisti, critici e giornalisti. Il giudizio della giuria è inappellabile. Presidente della giuria è il decano dei giornalisti del fumetto, lo storico del fumetto e saggista Gianni Brunoro. Giurati: Alberto Arato, Luigi F. Bona, Michele Ginevra e Paolo Guiducci.

Al concorso potranno partecipare opere originali edite nel biennio 2022/23 in una forma editoriale autonoma (quindi non singoli articoli o saggi su riviste o raccolte; può invece concorrere un volume contenente un’intera raccolta di saggi).

Le proposte dovranno essere presentate entro il 14 giugno prossimo . Novità dell'edizione 2023: sarà assegnato un premio anche al miglior studio o approfondimento pubblicato sul web che abbia le caratteristiche di un dossier composito di articoli, saggi e bibliografie su un determinato argomento (personaggio, autore o tema).

La premiazione avverrà a Rimini in occasione del festival Cartoon Club (in programma dal 10 al 16 luglio), nella serata alla Corte degli Agostiniani in programma per venerdì 14 luglio. L’editore del libro vincitore sarà premiato con la targa Premio Fossati, la pubblicazione di una inserzione pubblicitaria dedicata al libro in questione sulle riviste specializzate Fumo di China (edita da Freecom) e Fumetto (edita da Anafi), oltre che sui siti internet, le newsletter e le pagine social network di tutti i soggetti collaboratori.

Tutti i volumi partecipanti al Premio verranno pubblicati, con copertina, sul catalogo del Festival Cartoon Club 2023.

Regolamento per la partecipazione:

L’elenco delle opere abilitate alla partecipazione al Premio sarà deciso dal Comitato Scientifico costituito da rappresentanti delle Associazioni che partecipano all’organizzazione del Premio stesso; spetterà poi ai singoli editori accettare o rifiutare la “nomination” delle proprie opere.

Ogni opera dovrà pervenire al Premio in 6 copie (una per giurato, più una per l’archivio di Wow Spazio Fumetto, il museo del fumetto creato a Milano nel 2011 dalla Fondazione Franco Fossati) entro e non oltre il 14 giugno 2023.

Non sono ammesse opere che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni del Premio.

Non sono ammesse riedizioni, a meno che queste rappresentino una revisione profonda e ampliata della precedente edizione. In ogni caso, la decisione sulla sua ammissione sarà a descrizione della Giuria.

Gli autori si assumono personalmente ogni responsabilità circa il contenuto delle proprie opere.

La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Regolamento per la votazione: