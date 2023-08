La spiaggia si trasforma in una mega festa, arrivano il Color Party e il Neon Party

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera, in collaborazione con la cooperativa bagnini Marina Saracena, l’associazione albergatori e l’associazione commercianti ViviTorre, invita tutti a partecipare agli eventi di agosto all’insegna del sorriso, del colore e del divertimento. Agosto si prospetta un mese vivace e ricco di eventi a Torre Pedrera, dove i colori e l'energia positiva saranno protagonisti indiscussi. L'amore per il divertimento e per le atmosfere estive si fondono alla perfezione con due eventi imperdibili che si terranno lungo la costa: il Color Party in riva al mare e il Neon Party.

Il Color Party, che avrà luogo ogni sabato pomeriggio per tutto il mese di agosto dalle ore 16:30, trasformerà la spiaggia di Torre Pedrera in un tripudio di colori e sorrisi. I partecipanti potranno immergersi in una vera e propria esplosione cromatica, ballando e divertendosi al ritmo di musica e sparando polveri colorate nell'aria. Un'esperienza unica che renderà indimenticabile il soggiorno a Torre Pedrera.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il 9 agosto, sarà la volta del Neon Party al Bagno 66, un evento mozzafiato che ci trasporterà in un mondo luminoso e futuristico. Le luci, i colori fluo e le decorazioni psichedeliche creeranno un'atmosfera unica e coinvolgente. I ballerini di Fp Animazione si esibiranno in incredibili coreografie, accompagnati dalla Gioel Band per farvi scatenare e ballare.

Entrambi gli eventi, con il loro mix di musica, colori e divertimento, sono gratuiti e aperti a tutti, dai più piccoli ai più grandi: l'importante è portare tanta allegria e voglia di divertirsi. Questi appuntamenti straordinari si inseriscono in un calendario estivo ricco di eventi e attrazioni che animano Torre Pedrera durante tutta la stagione. Dalle spiagge dorate alle attività sportive, dai mercatini serali alle serate con comici di spessore come Braida e Cavallari, dagli Schiuma Party a spettacoli di beneficenza, Torre Pedrera offre un'ampia gamma di divertimenti per tutti i gusti.