Ballottaggio a Cattolica, affluenza alle urne alle ore 12 poco sopra l'11%

Si vota a Cattolica, unico comune in Romagna dove si è andati al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. Alle ore 12 di domenica 17 ottobre, l'affluenza alle urne è dell'11,25%: in pratica ha votato un cittadino su dieci aventi diritto. Al primo turno, sempre alle ore 12, l'affluenza era stata di poco superiore (12,12%). Sono quasi 14mila gli elettori chiamati ad esprimere la preferenza tra la candidata del centrosinistra Franca Foronchi e l'esponente del Movimento 5 stelle Mariano Gennari, sindaco uscente.