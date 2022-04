Il consiglio comunale approva l'ordine. "Sollecitare la Regione per l'assegno di cura gravissime disabilità"

Durante l’ultimo consiglio comunale, di giovedì 8 aprile, all’unanimità dei presenti è stato approvato l'ordine del giorno inerente l'assegno di cura per gravissime disabilità. Presentata dal capogruppo Andrea Bellucci della “Lista Jamil - Rimini Rinata", la proposta nasce da un serrato confronto tra i consiglieri della lista e l'associazione "Gravissimi – Gli ultimi degli ultimi" presieduta da Vincenzo Mirra che, in una serie di incontri, ha rappresentato la necessità di un intervento a favore dei portatori di handicap gravissimi non sempre equiparati.

È definita persona con disabilità gravissima chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte. "L'ordine del giorno - spiega il gruppo consiliare - si prefigge l'obiettivo di sollecitare la Regione Emilia Romagna al fine di modificare la delibera di giunta regionale n. 130 del 1 febbraio 2021, che ha riconosciuto, dopo cinque anni la Gravissima disabilità (come sancito all'art. 3 del Dm 26 settembre 2016) che all' art. 3.1.1, dell' Allegato 1 della Dgr 130/21 definisce gli importi degli assegni di cura con importi che vanno dai 5 ai 45 euro giornalieri".