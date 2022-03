Daniela Angelini pronta per la "prima" ufficiale. In suo supporto anche i civici di "Riccione nel cuore"

L’incognita oggi si chiama data. Ed è quella, definitiva, che attendono tutti gli schieramenti. E’ sempre più probabile che per il 1° turno alla fine si andrà a giugno. Si attende l’ufficialità, che tarda ad arrivare, dal ministero. Nel frattempo c’è chi a Riccione inizia ad entrare ufficialmente in clima elettorale. E’ il caso della coalizione di centro sinistra. Sabato (18 marzo) sarà la prima “ufficiale” di Daniela Angelini, che uscirà allo scoperto con la presentazione del cammino verso il voto e di tutta la coalizione. Al momento si parte con sei liste, ma non sono escluse aggiunte in corsa, tre in chiave politica e altrettante di natura civica. Si tratta di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggiosa e sul fronte civico Uniamo Riccione, 2030 Riccione e Riccione nel Cuore. Sabato per l’Angelini appuntamento da Arboreto Cicchetti, alle 11.

Riccione nel cuore si presenta

Mentre Uniamo Riccione ha affidato a un comunicato i suoi primi passi, Riccione nel cuore è stata la prima lista a uscire allo scoperto. Si tratta di un nuovo soggetto politico, che trova un centinaio di sostenitori, pronto a sostenere Daniela Angelini. “Dopo mesi di confronto, analisi e condivisione è arrivato il momento di sciogliere le riserve – spiegano Federica Torsani e Michela Tomassoli a nome dell’intero gruppo -, e lo facciamo dando vita a un nuovo contenitore politico, supportando un candidato che riteniamo essere più di tutti in grado di lavorare con idee ed efficacia alla crescita e al futuro di Riccione”. Il gruppo specifica che non è interessato a spartizioni di poltrone e che si lavora perché “a Riccione negli anni è mancata una programmazione”.

“Ci siamo incontrati, pur provenendo da storie diverse, perché ci accomuna l’amore per la nostra città e per restituire a Riccione parte di quello che ha dato a ognuno di noi”, spiega Federica Torsani. E sulla candidata Angelini il gruppo spiega: “E’ una persona stimata, che ha forti conoscenze, molto moderata e per questo motivo ci rappresenta. Stiamo maturando nell’area del centro moderato e liberale, e siamo al lavoro per la sottoscrizione di un accordo elettorale con la coalizione”.