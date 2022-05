Elezioni a Riccione, i Giovani Dem ripartono con candidati in lista Pd e un evento "per una città più europea"

Una Riccione Europea è una città più a misura delle nuove generazioni: è questa l’idea alla base dell’evento “RiccionEUropa: Nuove sfide per una città più giovane, green e innovativa” , che si terrà domenica dalle ore 17 allo “ Studio 54” in viale Corridoni 29, organizzato dai “ Giovani Democratici della provincia di Rimini”. Un evento nato per raccontare le idee e le proposte, oltre che il contributo in prima persona dei candidati dei Giovani Democratici, Filippo Cupparoni e Maria Chiara Ricci, nella lista del Partito Democratico a sostegno di Daniela Angelini.

L’ iniziativa vedrà gli interventi, oltre dei candidati consiglieri, del membro della segreteria dei Giovani Democratici e della segreteria cittadina del Pd Alessandro Romano, della candidata sindaca Daniela Angelini e dell’eurodeputata Alessandra Moretti "per approfondire l’importanza di quanto Riccione, grazie all’ Europa può crescere, come con le opportunità legate: al Pnrr, ai progetti educativi/ culturali, alla mobilità turistica e non solo per creare un divertimento sempre più sano e di qualità e posti di lavoro e tante altre iniziative, volte a rendere Riccione sempre più al centro dell’ Europa".