Elezioni, il vicesindaco Roberta Frisoni capolista: ecco i 32 candidati del Pd. In corsa anche Giorgio Tonelli

Presentata questa mattina, sabato 28 agosto, la lista dei candidati del Partito Democratico riminese in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Al suo interno, persone che si riconoscono nei valori che uniscono la grande e dinamica comunità democratica, persone appassionate e rappresentative della società riminese, portatori di idee ed energie per continuare a fare il bene di Rimini con determinazione e competenza. Sono queste le linee guida che hanno permesso di costruire la lista del PD a sostegno di Jamil Sadegholvaad.

La prima importante novità di questa campagna elettorale è rappresentata dal tandem Jamil – Chiara Bellini, una scelta uomo-donna con esperienze e competenze diverse, storie personali e culturali, una proposta chiara e trasparente di rappresentanza amministrativa per un nuovo patto di governo che si alimenta di una capacità amministrativa e di buon governo insieme ad una forte immissione di innovazione necessaria alle nuove sfide per la Città di Rimini.

Nella lista dei candidati sono presenti amministratori e amministratrici uscenti, come testimoniato dalla presenza in qualità di capolista dell’attuale vice sindaca Roberta Frisoni, che sul versante della giunta o su quello del consiglio hanno maturato in questi cinque anni esperienze, capacità, competenze e relazioni e che si rimettono in gioco, ci sono persone impegnate nell'attività dei circoli del Partito democratico espressione del territorio, e forse mai come in questa occasione, si sono resi disponibili tanti candidati e candidate indipendenti provenienti dal mondo del lavoro, del volontariato, delle professioni, operatori della sanità, membri della società civile che la rappresentano in modo trasversale nelle sue diverse sensibilità.

Sono presenti politici, come l’ex parlamentare Elisa Marchioni, uomini di cultura, a partire da Giorgio Tonelli, ex giornalista RAI e primo firmatario del manifesto per Rimini capitale della cultura 2025.

Altro punto di valore sono le tante persone impegnate nell'associazionismo a testimonianza all’attenzione alle tematiche legate al sociale e alla solidarietà. Forte presenza di persone provenienti da associazioni di stampo ambientale, legate alla rigenerazione urbana e al riuso.

Alberto Vanni Lazzari, Segretario Pd Rimini, sottolinea: “Nella lista del Partito Democratico c’è dentro la Rimini che guarda al futuro, con l'orgoglio e la consapevolezza dell'enorme lavoro fatto in questi 10 anni con l'azione della Giunta del Sindaco Gnassi, e che con lo stesso orgoglio dice che è impossibile fermarsi; occorre proseguire il processo d’innovazione in corso con un ulteriore scatto in avanti. Abbiamo innescato un cambiamento di prospettiva nel mezzo di una crisi economica mondiale e adesso ci rimettiamo in campo con la nostra proposta di futuro che ci consentirà di superare la terribile crisi pandemica in corso. La proposta della coppia Jamil e Chiara è garanzia politica di questa rinnovata forza di un Partito Democratico unito e coeso, che mette al di sopra di tutto le idee e i programmi e si mette al servizio della città. A ispirare la composizione della lista la volontà di aprire le porte del partito per dare voce e rappresentanza a persone espressione di molteplici esperienze e conoscenze, persone con alle spalle storie importanti, politiche, amministrative, professionali, di impegno civico e sociale, che rappresentano tutto il territorio comunale da Santa Giustina, Corpolò a Miramare e tutti i mondi della società civile. Dentro c’è la Rimini che vuole andare avanti senza lasciare indietro nessuno, che con impegno e passione lavorerà coinvolgendo tutti nella costruzione di nuovi progetti”.

“Il Partito Democratico - rimarca il segretario provinciale Filippo Sacchetti - in questa legislatura che si sta concludendo e in quella precedente è stato ed è forza di maggioranza relativa, ovviamente con gli alleati e in una coalizione che si ricandida assieme. Però noi ci candidiamo a confermare la centralità per la città di Rimini. In questi 10 anni il Pd si è assunto la responsabilità di sostenere l'amministrazione anche nei momenti più difficili, nelle scelte più complesse che hanno cambiato la faccia di questa città. Il Pd sarà sempre accanto alla amministrazione e darà il suo appoggio e garantirà quella stabilità che serve per fare anche le scelte più difficili. Il nostro appello ai riminesi è di dare fiducia a questa lista qualificata e non disperdere il proprio voto in altri ambiti, fuori dalla coalizione. Il nostro obiettivo è quello di andare oltre e mettere in campo quelle azioni migliori per garantire qualità alla vita delle persone e per farlo è fondamentale dare una solidità e un appoggio robusto all'amministrazione che verrà”.

Il candidato Sindaco Jamil Sadegholvaad afferma:“Sono qui nella mia casa politica naturale, sono iscritto al Partito Democratico dalla sua fondazione. Il Partito Democratico è radicato nel territorio e negli anni ha espresso ottimi amministratori e oggi presentiamo una lista capace di esprimere ottimi candidati. Una lista fatta di donne e uomini con grandi qualità che rappresentano territori e mondi diversi: dai rappresentanti del tessuto economico ai professionisti, fino all’associazionismo. Qui è rappresentata la Rimini in tutta la sua complessità. Credo che i riminesi abbiano percepito il lavoro straordinario fatto per la città dall'amministrazione Gnassi di cui mi onoro di aver fatto parte per dieci anni. Questo non significa che siamo arrivati: Rimini è una città in cammino e l'ambizione che abbiamo è quella di migliorarla ulteriormente e mettere in atto azioni per affrontare la fase post pandemica, con l'obiettivo di avere una Rimini più bella, più giusta, più solidale e con più opportunità per tutti”.

Infine la Vicesindaca Chiara Bellini: “Sono molto orgogliosa di presentare oggi la lista del Pd. Il Pd, che ha fortemente voluto me in tandem con Jamil, oggi presenta alla città una lista ricca di ottimi candidati e candidate. E lasciatemi sottolineare il valore delle nostre donne, tante, competenti, provenienti dal mondo sociale e culturale, radicate al territorio. Conosco molte di loro personalmente e sono davvero felice si siano messe a disposizione. Ora abbiamo poco più di un mese di lavoro intenso dove ognuna e ognuno dovrà dare il meglio: il Pd saprà fare la differenza con credibilità e serietà.”

Tutti i candidati

1 FRISONI ROBERTA 43 (capolista)

vicesindaca e assessora Comune di Rimini

2 ALLEGRINI MASSIMO 67 pensionato

3 BARILARI ANNAMARIA 49 imprenditrice turistica

4 BERTOZZI FRATERNALI DAMIANA 55 dipendente Regione Emilia Romagna

5 CANCELLIERI LUCA 38 impiegato istituto di credito

6 CARLINI ERIO 68 pensionato

7 CARMINUCCI EDOARDO 22 segretario Giov. Dem provincia di Rimini

8 CASADEI GIOVANNI 51 libero professionista, consigliere comunale uscente

9 CECCARELLI ANTONELLA 56 libera professionista

10 CIACCI GIORGIO 70 pensionato

11 CIAVATTI DANIELE 58 albergatore

12 CORAZZI GIULIA 28 del. prov. pari opportunità, cons. comunale uscente

13 DI NATALE BARBARA 51 dipendente Regione Emilia Romagna, cons. com. uscente

14 FABBRI ENZO 67 pensionato

15 FALCIONI MILENA 49 imprenditrice vitivinicola , consigliera comunale uscente

16 FRISONI LUCILLA 56 product manager e docente di lingue straniere, consigliera comunale uscente

17 GAMBACCINI IVAN 49 ingegnere gestionale, consulente aziendale e imprenditore

18 GOBBI NICOLA 22 ingegnere, appassionato di energie rinnovabili e mobilità sostenibile

19 GROSSI PAOLA 40 dirigente medico specialista in medicina del lavoro

20 GUAITOLI MANUELA 62 commercialista

21 MAGGIOLI GABRIELLA 50 psicologa, pscicoterapeuta, vicepresidente coop cento fiori

22 MARCHIONI ELISA 55 insegnante

23 MARTIGNONI ANDREA 51 libero professionista

24 MAZZOCCHI ANTONELLA 65 coordinatrice infermieristica rooming-in neonatologia

25 MOROLLI MATTIA MARIO 40 assessore del Comune di Rimini

26 NERI GIUSEPPE 65 pensionato

27 PERGENTILI ARIANNA 52 collaboratrice professionale infermiere

28 PETRUCCI MATTEO 35 operaio, consigliere comunale uscente

29 RICCIOTTI ELIA 32 sales & marketing specialist

30 RUSSO PAOLA 46 redattrice editoriale

31 TONELLI GIORGIO 64 coordinatore del comitato per “Rimini Capitale della Cultura 2025”

32 ZAMAGNI GIULIANO 47 avvocato