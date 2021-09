Elezioni, Bersani incontra i candidati di Rimini e Cattolica Coraggiosa: "C'è bisogno di più sinistra"

Martedì pomeriggio Pierluigi Bersani, Presidente di Articolo 1, ha incontrato presso la Vecchia Pescheria di Rimini la cittadinanza e i candidati delle liste Rimini Coraggiosa e Cattolica Coraggiosa. All'incontro, coordinato dal Segretario provinciale di Articolo 1 Della Chiara, erano presenti i capolista di Rimini Coraggiosa Marco Tonti e Mara Marani, la candidata sindaca di Cattolica Franca Foronchi, il candidato Sindaco del centrosinistra Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini.

Ha aperto l'incontro Mara Marani descrivendo la lista, perfettamente equilibrata: composta da 16 uomini e 16 donne. "Rimini è una bellissima città - ha dichiarato Mara Marani - e può diventare ancora più bella perché ancora più giusta con un'anima sociale". Marco Tonti ha sottolineato l'importanza della legalità nel mondo del lavoro soprattutto in una città complessa e basata sul turismo come Rimini. "Questa complicata dinamica economica per qualche datore di lavoro rappresenta perfino una giustificazione allo sfruttamento - ha dichiarato Tonti - ma è una pratica inaccettabile perché si scarica sulle persone più fragili e introducendo anche distorsioni nel mercato con la concorrenza sleale".

Bersani ha quindi tracciato lo scenario dell’Italia di oggi nella quale occorre “tenere d’occhio i fondamentali, perché con il Covid-19 qualcosa che scricchiola c’è”. Non manca un riferimento al turismo, al rallentamento del processo di destagionalizzazione, alle difficoltà delle piccole imprese stagionali o in affitto e al rischio di infiltrazioni criminali. “Con il Recovery Fund di quale lavoro parleremo? Del lavoro com’è oggi, frantumato, diviso? Rischiamo di spaccare l’Italia se non riconosciamo il lavoro nei suoi diritti.” Su questo tema in particolare ha posto l’esigenza di una legge sulla rappresentanza sindacale, per evitare la nascita di sigle sindacali 'di comodo': “In fondo a questa deriva troviamo lo schiavo!”.



Rivolgendosi poi al progetto Coraggiosa e alle elezioni amministrative ha detto: "E’ il coraggio di mettersi insieme per una nuova e urgente riorganizzazione del campo progressista - e su Rimini in particolare - E' stata rilanciata in questi anni un'idea di Rimini ed è stato fatto un grande lavoro non solo sul software ma anche nell’hardware (come gli interventi sugli scarichi a mare). Il mio consiglio è che questa nuova Rimini possa camminare su gambe solide che si reggano sui fondamentali”.

Chiara Bellini, scelta come vicesindaca in tandem con Jamil Sadegholvaad, ha dichiarato: “Rimini è sempre stato un laboratorio politico e io credo che dovremo lavorare insieme per costruire le condizioni di un nuovo soggetto politico nel campo della sinistra, che tenga insieme le esperienze politiche che da PD a LEU, ad Articolo 1, ai Coraggiosi e al civismo, si ritrovano uniti intorno al tema dei diritti sociali, lavorativi, di genere. Al centro il superamento delle disuguaglianze e le persone, la comunità. Guardo alla riflessione che sta nascendo da un po’ di tempo nella sinistra del Pd e che si rivolge anche a voi di Art1 e Coraggiosi con molto molto interesse. I territori, il Paese hanno, anzi abbiamo, bisogno di più Sinistra”.