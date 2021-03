Elezioni comunali, Piccinini (M5S) tende la mano a Pd e soci: "La linea del dialogo funziona"

Costruire anche a Rimini un percorso comune con chi ha tra le proprie priorità la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica solidale. La capogruppo M5s in Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, Silvia Piccinini, indica "la linea del dialogo e del confronto" con le forze progressiste come "la strada giusta da percorrere anche a Rimini in vista delle prossime elezioni comunali". Si tratta di "un metodo di lavoro e una strada- aggiunge- che stiamo percorrendo anche in Regione e che sta portando a buoni risultati soprattutto sul fronte della tutela dell'ambiente e dei diritti".

Un modello di dialogo con la maggioranza di centrosinistra di Viale Aldo Moro che "ha portato a raggiungere obiettivi concreti sul fronte della sostenibilità ambientale": i 4,5 milioni di euro a bilancio per il rinnovo del parco auto delle amministrazioni comunali e la sostituzione con mezzi elettrici e sostenibili, la partenza dell'iter del progetto di legge che prevede l'istituzione del reddito energetico. "Questo modo di lavorare, partendo da obiettivi chiari e realizzabili- conclude Piccinini- è un metodo da replicare anche a livello locale e nelle altre città che andranno al voto quest'anno per scegliere i nuovi sindaci". La speranza è dunque che "anche a Rimini si possa cominciare a costruire un percorso simile con chi ha tra le proprie priorità temi come la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica solidale". (Agenzia Dire)