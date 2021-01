Erbetta (Rinascita Civica): "Centro-sinistra nel caos: Pd in guerra interna e Leu che candiderà Biagini"

"Lascia perplessi la guerra interna al PD per la scelta del loro candidato Sindaco. E' diventata una guerra tra bande. Due candidati, una espressione di Gnassi, una espressione storica del partito. Uno appoggiato dal segretario provinciale del PD e l'altro dal segretario comunale. Nel mezzo i rimasugli delle liste civiche 2016 che abbaiano alla luna e mostrano denti farlocchi come lo sono le loro minacce, i 5 stelle che sono costretti ad andare da soli non trovando un'unita' d'intenti che hanno a livello nazionale con il Pd e l'avvocato Biagini che scende in campo probabilmente con Leu creando l'ulteriore frattura a sinistra. Un teatrino disarmante per i cittadini Riminesi che fanno fatica a capire questa politica che sembra lontana anni luce dalla crisi che il Covid ha portato nelle loro case": è la presa di posizione di Mario Erbetta di Rinascita Civica.

Ed ancora: "Mentre il Pd dilaniato discute su primarie si e primarie no e battibecca con i suoi consiglieri sui social e sui giornali, le associazioni di categoria chiedono aiuto al Sindaco per la sopravvivenza delle attività economiche e commerciali che sono a un passo dal tracollo. Mai come adesso il Pd sembra totalmente distante con le sue guerre interne dalla città e dalle sue vere problematiche. Noi di Rinascita Civica e dei Liberalsocialisti invece abbiamo le idee chiare: lavoro, scuola e sanità un'alleanza tra Meriti e Bisogni per far rinascere Rimini. Nei prossimi giorni inizieremo a distribuire il nostro programma nelle case dei riminesi a partire dalle periferie e incontreremo le parti sociali, le associazioni di categoria e i comitati dei quartieri per eventuali integrazioni al programma e un confronto serio sui problemi urgenti da affrontare. Inoltre per rendere più semplice e recepibile il nostro programma farò video tematici sui punti dello stesso. Mentre gli altri discutono su tutto noi invece abbiamo le idee chiare".