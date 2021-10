Governo annuncia taglio della Tampon Tax al 10%, Rossi: "Mobilitazione nazionale ha ottenuto un primo risultato"

Tra le misure già trapelate contenute nella prossima legge di Bilancio c’è quella dell’abbassamento dell’Iva per assorbenti e prodotti di igiene femminile al 10% dall’attuale 22%. “Il fatto che prodotti necessari destinati esclusivamente alle donne fossero tassati come beni di lusso era sconcertante. Più di un anno fa è nato un movimento nazionale, Onde Rosa, per chiedere di superare con un atto del Parlamento questa anomalia. È invece stato il Governo Draghi a fare il passo decisivo che mancava, approvando all’unanimità questa misura contenuta nel documento programmatico di Bilancio. Sono soddisfatta di questo risultato, anche se non possiamo considerare chiusa la battaglia: la manovra complessiva andrà approvata dall’Assemblea a dicembre, confido senza ripensamenti. E il prossimo obiettivo è quello di portare l’Iva su prodotti di igiene femminile al 4%, come i beni di prima necessità e come tendenzialmente avviene in tutta Europa” dichiara il consigliere regionale Pd riminese Nadia Rossi, che in Emilia-Romagna ha portato avanti la discussione sul tema organizzando iniziative e convegni e presentando atti ufficiali.

“Già nel 2019 ho presentato un atto in Consiglio regionale volto a sensibilizzare sull'ingiustizia di questa tassa e nel corso dell’estate insieme all’associazione Tocca a Noi ed il Tampon Tax Tour abbiamo cercato di dare una spinta per attirare l’attenzione dei media, dei cittadini e della politica sul tema. – ricorda infatti Rossi, che aggiunge – Alcuni Comuni si erano già mossi diminuendo l’Iva su tamponi e assorbenti in vendita nelle farmacie comunali, ma l'obiettivo era ottenere una misura stabile e omogenea in tutto il Paese. Fior di analisti e di politici spiegavano come questa operazione non fosse possibile sul piano economico. Sono soddisfatta che siano stati sconfessati.”