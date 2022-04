I sindacati delle forze dell'ordine riuniti a Rimini per confrontarsi sulle principali emergenze della sicurezza

Il dipartimento Sicurezza Legalità e Immigrazione di Fratelli d'Italia Rimini, ha organizzato un incontro, che si terrà il prossimo sabato 2 aprile 2022, ore 10.00, presso Sala del Buonarrivo (Corso D’augusto, 231 - Rimini), al quale hanno aderito ben 17 sigle sindacali delle Forze dell'Ordine della provincia di Rimini, per aprire un confronto sulle principali emergenze del comparto sicurezza sul territorio provinciale e più in generale raccogliere proposte e sollecitazioni da trasformare in atti parlamentari e iniziative amministrative in Consiglio Comunale. Presenzierà all'incontro il Senatore Alberto Balboni, Responsabile Nazionale del Dipartimento Legalità per Fratelli d’Italia.