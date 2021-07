La Provincia sostiene il Gran Premio della Motogp di Misano

Dal consiglio provinciale via libera alla manifestazione sportiva e alla collaborazione cn l'Università di Venezia per il Piano Territoriale di Area Vasta

Nella seduta di ieri, il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (voto contrario di Marzio Pecci, Diotalevi e Pellegrino dell’opposizione) la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 n. 6 che ratifica il decreto del presidente n. 69 del 15/6/2021. La variazione include i maggiori oneri previsti a seguito della disdetta e della successiva sottoscrizione di una nuova polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro dell’Ente e il contributo di 30 mila euro all’edizione 2021 del Gran Premio della Moto GP AL Misano World Circuit. La Provincia sostiene con decisione quello che è uno degli appuntamenti che, dal punto di vista promozionale, ha un impatto rilevantissimo sotto il profilo turistico, per l’indotto che genera, e dell’immagine del nostro territorio. Anche quest’anno, per effetto dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della conseguente riduzione degli introiti da bigliettazione, è poi fondamentale sostenere la realizzazione dell’evento e della sua campagna promozionale.

Il Consiglio ha poi approvato, sempre a maggioranza (astenuta l’opposizione), la proroga della convenzione con il Comune di Rimini per il servizio in forma associata delle funzioni di segretario generale fino al 31 dicembre 2021. Infine, un importante passo nel percorso che conduce alla stesura del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV): il Consiglio ha approvato, sempre a maggioranza (astenuta l’opposizione), il protocollo d'intesa con l'Università IUAV di Venezia per una collaborazione finalizzata a sviluppare e promuovere la ricerca sui temi della pianificazione territoriale e urbanistica. Come illustrato dal presidente Riziero Santi e dalla consigliera delegata Barbara Di Natale, questa collaborazione con un soggetto di alto profilo renderà possibile il coordinamento scientifico di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a carattere innovativo e sperimentale e la redazione di progetti di ricerca congiunti su temi di resilienza territoriale, transizione climatica e rigenerazione urbana.