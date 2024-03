Metromare, la proposta di Fratelli d'Italia: "Ampliamo il raggio, si può collegare anche Savignano"

“I turisti che scelgono Rimini non cercano solo il mare ma vogliono anche scoprire le bellezze culturali della provincia e Savignano è una perla che valorizzerebbe ancor di più la loro esperienza. Estendere il tracciato del Metromare fino a Savignano renderebbe più accessibili i nostri tesori a questo pubblico”, commenta Kitty Montemaggi, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, in merito alla proposta di allungamento del sistema di filobus fino a Santarcangelo in discussione in questi giorni.

L’opera, che ha avuto una lunga gestazione, è stata spesso nel mirino del centrodestra che ne ha denunciato i costi eccessivi e una scarsa utilità per le necessità quotidiane dei pendolari. “È necessario dare senso e valore a 35 anni di investimenti, in modo che Metromare non rimanga la solita vetrina elettorale della sinistra. Ben vengano quindi possibilità di sfruttare meglio quest’opera in un’ottica di collaborazione tra le città della provincia, visto che il Pnrr mette a disposizione fondi più che sufficienti a un ampliamento, se ben utilizzati” spiega Nicola Marcello, coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Rimini.

I due esponenti di Fdi vedono risvolti positivi in un più stretto collegamento di Rimini con le città limitrofe, con benefici sia per il turismo che per la mobilità dei pendolari di tutte le aree coinvolte. “Nel programma del candidato sindaco Lorenzo Sarti, sostenuto dal centrodestra, uno spazio rilevante è dedicato alla rivalutazione e alla riqualificazione del territorio, per riportarne alla luce la storia millenaria mai valorizzata nei 10 anni di giunta Giovannini. Penso ad esempio al ponte Romano o a piazza Castello. Ma sono tante le perle da scoprire, come il futuro Parco Archeologico, l’Accademia dei Filopatridi, la Villa dei Marchesi di Bagno, il Museo Archeologico del Compito, senza dimenticare il Museo Secondo Casadei”, nota Montemaggi.

Metromare potrebbe quindi diventare un volano per lo sviluppo turistico di Savignano, soprattutto nel periodo estivo. Ma il coordinatore di Fdi ne immagina un ruolo anche fuori dalla stagione turistica, per semplificare la vita ai tanti pendolari che ogni giorno affollano la Via Emilia in direzione Rimini. “Senza una reale alternativa all’auto privata Savignano sarà condannata a superare i limiti delle polveri sottili ogni inverno. Finalmente anche il sindaco Giovannini sembra essersi accorto che la nostra stazione è praticamente deserta per mancanza di corse. Metromare potrebbe essere la soluzione per liberare una parte del traffico che sta strangolando il nostro centro città”, conclude Montemaggi.