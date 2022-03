Montescudo Monte Colombo approva il DUP e il Bilancio di previsione 2022-2024

Il Consiglio Comunale di Montescudo-Monte Colombo ha approvato a maggioranza, contrario il gruppo di minoranza Orizzonti Futuri, il DUP ( Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. I tre Consiglieri di Nuovi Orizzonti non hanno partecipato alla riunione del Consiglio Comunale ritenendo irregolare la convocazione dello stesso e lamentando la mancanza del tempo necessario per studiare i documenti. “Richieste pretestuose e scarso senso istituzionale” il commento del Sindaco Gian Marco Casadei. In avvio di seduta del Consiglio il Segretario Comunale, dott. Andrea Volpini, si è espresso in modo chiaro sulla regolarità della convocazione del Consiglio. Successivamente il Sindaco nel presentare il DUP e il Bilancio di previsione 2022-2024 ha comunicato che tutta la documentazione era stata depositata il 1 febbraio 2022, dopo l’ approvazione in Giunta, e messa a disposizione dei Consiglieri. “Essendo oggi il 24 febbraio 2022 - ha concluso - è stato ampiamente rispettato il termine di 20 giorni previsti dal Regolamento per visionare i documenti e chiedere eventuali delucidazioni”.

Nonostante il periodo di emergenza sanitaria e finanziaria, sono state confermate le tariffe di tutti i servizi forniti ai cittadini quali mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio accoglienza anticipata e posticipata presso le scuole. L’Amministrazione Comunale è andata soprattutto incontro alle famiglie, in particolare a quelle con più di un figlio, in quanto da due figli in poi l’importo delle rette è rimasto invariato. In materia di tributi non è stata introdotta l’addizionale IRPEF ed è stata ridotta l’aliquota IMU dei soggetti AIRE, non pensionati nello Stato estero, in caso di immobile non locato. “Per la prima volta dalla fusione dei due preesistenti Comuni è stata attuata una riduzione della spesa corrente – ha sottolineato il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Simone Tordi- che negli ultimi cinque anni ha subìto purtroppo un incremento importante. Per l’intero triennio 2022/2024 tale riduzione è di tipo sostanziale e si è riportata la spesa del personale dipendente ai livelli ante fusione”.

La politica di riduzione della spesa corrente permetterà di realizzare investimenti finanziati con il contributo statale per la fusione e proseguirà anche nei prossimi anni con l’obiettivo di arrivare ad un bilancio che, al termine del mandato amministrativo coincidente con la fine del contributo per la fusione, possa essere in equilibrio indipendentemente da esso. “Le opere pubbliche previste nel triennio vengono finanziate per la prima volta dalla nascita del nuovo Comune anche con il contributo statale per la fusione per importi elevati – ha affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Ruggero Gozzi – e nell’anno 2022 sono previste opere pubbliche per complessivi € 1.361.792,34 di cui € 273.845,43 finanziate con contributo statale per la fusione”. Tra le opere di maggiore rilievo sono previste la riqualificazione di via Borgo Pandolfo Malatesta, con la sistemazione delle mura Malatestiane, l’installazione per la prima volta di un sistema di videosorveglianza che permette un controllo capillare di tutto il territorio comunale da parte delle forze di Polizia e dei Carabinieri al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, la messa in sicurezza sismica della scuola primaria di Croce, il completamento del Ponte Molino Bernucci quale via di comunicazione con il limitrofo Comune di Gemmano, la realizzazione su tutto il territorio di nuovi percorsi naturalistici, la messa in sicurezza dei centri abitati sia dal punto di vista della viabilità che della sicurezza per i pedoni.

Nel campo del sociale è stato stanziato un fondo che andrà a sostegno di tutte quelle associazioni e circoli che svolgono l’importante ruolo di centri di aggregazione per i giovani e per le famiglie; si investirà nelle strutture di tali realtà per ampliarle, riqualificarle e dotarle di ulteriori servizi. Degna di rilievo l’importante attività di digitalizzazione dell’apparato amministrativo che permetterà ai cittadini un più facile accesso ai vari servizi erogati dal Comune, eliminando file e perdite di tempo. A tal fine sono stati attivati PagoPA, Pos, l’APPio, e per quanto riguarda il rilascio dei certificati sul sito dell’Ente anche i cittadini di Montescudo – Monte Colombo possono richiederli gratuitamente per se stessi e per i componenti della propria famiglia collegandosi al sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno. Inoltre è in corso di perfezionamento il servizio di stampa certificati presso gli esercizi associati alla Federazione italiana tabaccai.