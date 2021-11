Morrone spinge per la riapertura delle discoteche con capienza del 100%

Sì alla riapertura delle discoteche senza restrizioni numeriche, ma con regole uguali per tutti e verifiche che ne accertino l'osservanza. A dirlo Jacopo Morrone, parlamentare della Lega, a radio Rpl, nel corso del dibattito sul tema "'Divertimento in sicurezza? Si può e si deve'". "Meglio le feste e i rave abusivi con centinaia, se non migliaia di persone senza alcun controllo e senza misure sanitarie precauzionali- si interroga Morrone- o meglio aprire al 100% le discoteche dove i controlli ci sono? Certamente meglio la seconda opzione". Il parlamentare osserva poi come "i locali da ballo sembrano essere diventati un argomento tabù, nonostante molte di queste aziende rischino di chiudere definitivamente dopo due anni di black out causa Covid, con la perdita di decine e decine di posti di lavoro". Oltretutto, "se i locali da ballo sono chiusi, le feste private abusive sono l'unica soluzione- fa notare- Quindi certamente meglio l'apertura delle discoteche, preoccupa, al contrario, ciò che accade fuori dai locali, per la strada, violenze e maxirisse". Nella fase attuale, si apre uno scenario sociale che va affrontato: "Mesi di confinamento forzato, di relazioni sociali e scolastiche interrotte- sottolinea il parlamentare- hanno sconvolto la vita di molti giovani". Per Morrone non è un caso quindi che "sono sempre più frequenti i casi di aggressioni e di reati di bullismo, cyber-bullismo e stalking, oltre a abuso di alcol e droghe". E anche se il fenomeno non è nato con il Covid, "negli ultimi due anni si è certamente aggravato e ampliato", aggiunge. Di fronte tutto ciò "credo che compito prioritario delle istituzioni sia una presa di coscienza di questo problema estremamente serio- conclude- perché riguarda non solo il presente, ma il futuro della nostra società".