Pecci (Lega): "Rimini è Covid free, ora guardiamo all'economia"

"In questo periodo la stampa di regime è monotematica: il problema italiano è la ripresa dei contagi con attacchi a questa o quella regione. Nessuno vuole fare il “negazionista”, ma bisogna avere il coraggio di dire la verità sempre. Rimini è Covid free, è città sicura".

"Ora è, dunque, necessario smettere con i falsi allarmismi, occorre guardare avanti ed impegnarci a sostenere l'economia nei prossimi mesi. L'Amministrazione comunale ora ha il dovere di mantenere la promessa di allungare la stagione del turismo estivo all'autunno fino a congiungerla con il periodo delle festività natalizie e capodanno. Per fare questo occorre dare agli imprendtori la possibilità di adeguare le loro strutture alla stagione fredda, per cui l'amministrazione comunale deve decidere subito come rilasciare le autorizzazioni per gli adeguamenti strutturali degli immobili. Dobbiamo, dunque, pensare ad un autunno di crescita, la produttività deve riprendere e per aiutare la ripresa bisogna semplificare l'ipernormazione comunale che, come si sa, complica le procedure, allunga i tempi delle autorizzazioni e fa aumentare i costi della produzione. Queste sono alcune idee dell'opposizione che guardano al dopo estate riminese. Il mito della decrescita felice del M5Stelle, incredibilmente sposata dal PD, sta portando il Paese alla rovina. Noi cercheremo con tutte le nostre forze di salvare Rimini e l'economia cittadina".