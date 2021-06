Progetto sulle Ville storiche, l'attacco del Pd: "Hanno sempre ospitato eventi, dove vive l'assessore?"

L'amministrazione comunale di Riccione ha annunciato venerdì un progetto sulle ville storiche della Perla Verde e i giardini che accoglieranno mostre, incontri, letture e musica. Le ville saranno dunque protagoniste e proprio su questo attacca il Pd Riccione che ribatte appunto come le dimore storiche abbiano sempre ospitato grandi eventi. "Le ville storiche riccionesi, i loro giardini e l'Arena del cinema saranno protagoniste di un progetto organico che punta ad accendere i riflettori, perché per troppo tempo - le ville - non sono state valorizzate - attacca il Pd - C'è da chiedersi ancora una volta su quale pianeta abbiano vissuto queste persone negli anni passati. Forse l'assessore Battarra si riferisce agli anni di questo governo? Perché se avesse frequentato questi luoghi, avrebbe evitato una figuraccia e si sarebbe accorta che Riccione e le ville hanno accolto grandi eventi, mostre importanti come quella di Ligabue, De Pisis, concerti, spettacoli teatrali, rassegne letterarie, per non parlare delle varie iniziative legate al Premio Ilaria Alpi e a tanti altri innumerevoli appuntamenti".

Il pd lancia una stoccata finale: "Potrebbe confermarlo l'attuale direttore artistico, il quale ha collaborato ad alcuni di questi eventi che la giunta Tosi in un "amen" ha cancellato. A poco valgono le recriminazioni e la magniloquenza esibita nelle conferenze, soprattutto nei confronti di chi gli eventi culturali li ha sempre seguiti".