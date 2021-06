Rimini Capitale italiana della cultura, Frisoni: "Quale progetto si sta costruendo"

Rimini Capitale Italiana della Cultura 2024. Sulla "partita" interviene il consigliere comunale di Con Rimini che ha presentato un'interrogazione in Consiglio per fare luce su "quale progetto si stia costruendo per partecipare al bando di concorso".

"Se pur vero che in questi anni anche grazie al mio contributo, Rimini ha deciso di investire sulla cultura provando a dare una svolta ad una città un po' chiusa in se stessa, è anche vero che i progetti realizzati con colate di cemento, rifacimenti di solai in strutture appena risistemate, abbandono delle mura storiche, opere antiche che per sottoscrizione del Sindaco non "devono dialogare col contemporaneo, progetti di transatlantici piazzati davanti al castello, fasulle iscrizioni di monumenti all'Unesco e tanti altri errori, mi chiedo se veramente la Rimini di oggi abbia qualche seria speranza di farcela. Io dico che cambiando decisamente rotta su tutto, si può fare un tentativo serio. E' vero, la cultura non sono solo i monumenti, i musei e le biblioteche. Rimini è una città vivace molto penalizzata da una politica che vuole arrogare a sè l'ambito culturale, e che sostiene tendenzialmente solo chi ideologicamente sentono vicini".

Continua Frisoni: "Per fortuna siamo vicino alle elezioni e molte cose potranno cambiare in meglio. Non so se sarà possibile ripensare e recuperare gli errori elencati sopra, sicuramente si potrà fare cultura in modo più libero dalle ideologie. La cultura è prima di tutto condivisione di esperienze e trova nella pluralità l'ambito in cui svilupparsi e crescere. Oggi siamo solo fellinizzati e Fellini non basta per essere accreditati a Città della Cultura 2024. Chiedo quindi quale sia il progetto che si dovrà presentare entro il 20 luglio 2021 cioè tra meno di un mese. E, ancora che il progetto sia il progetto voluto da Rimini e quindi condiviso e non fatto dal sindaco e pochi altri, infine per questo motivo il progetto dovrà essere valutato e sostenuto da tutto il consiglio comunale, con passaggio in Commissione congiunta affinché la città possa prenderne coscienza e sostenerla".