Elezioni comunali: c'è la bozza di programma, ma il Pd è diviso sulle primarie

Il "modello Bonaccini" per confermare il centrosinistra alla guida di Rimini alle prossime amministrative fa i conti con le frizioni interne al Partito democratico. Al centro delle tensioni tanto i due attuali candidati sindaco Emma Petitti, alle prese anche con la possibile dimissione da presidente dell'assise regionale, e Jamil Sadegholvaad. Nei prossimi giorni si saprà se andrà in porto il tentativo di arrivare a un soluzione unitaria e venerdì scorso si è tenuta la segreteria comunale, mentre un incontro a livello di colazione è in calendario tra fine settimana e inizio settimana prossima.

Il segretario Alberto Vanni Lazzari in una nota sottolinea che "il programma è pronto nella sua forma di bozza" e "verrà nei prossimi giorni condiviso tra i segretari per socializzarne i contenuti". Dopodiché Lazzari, "nel rispetto del mandato, si confronterà con tutte le forze interessate alla costruzione di alleanze programmatiche". A Rimini, affronta il tema delle candidature, "abbiamo già due autorevoli esponenti del partito che hanno manifestato questa volontà e che dovranno in ogni caso rientrare all'interno del lavoro che il partito ha stabilito nella Direzione". La discussione in segreteria sul tema si è accesa con "molte posizioni, anche discordanti". Sulle primarie, dunque, ammette, non c'è una visione comune e le motivazioni per evitarle, spiega Lazzari, "riguardano essenzialmente preoccupazioni sull'organizzazione e il timore che possano accentuare le differenze presenti all'interno del partito".

Dall'altra parte, c'è chi le sostiene "nel loro aspetto positivo, di prevedere un confronto vero, senza inutili ipocrisie". A Rimini, ricorda, la segreteria comunale è basata sulla partecipazione strutturale dei segretari di circolo ed è "essenziale" per loro "riportare la sintesi di tutti i direttivi territoriali". Dunque, conclude, "saranno previsti passaggi di confronto con il gruppo dirigente e i candidati gia' in campo per valutare, nel rispetto dei ruoli, come procedere per la condivisione del programma e per la scelta del candidato e favorire possibili soluzioni unitarie".

(Agenzia Dire)