Rione Clodio, Renzi (FdI): "Residenti esasperati, telecamere per la ztl ancora in ritardo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Il Ministero delle Infrastrutture, su istanza del sottoscritto, ha rilasciato, a inizio ottobre 2023, l’autorizzazione all’attivazione del sistema di telecamere di controllo, a tutela della Zona a Traffico Limitato, del Centro Storico di Rimini. Tuttavia, apprendiamo dall’Amministrazione, che l’entrata in funzione della video sorveglianza della ZTL nel Centro Storico, è rinviata a primo semestre 2024; in grave ritardo, di 5 anni, rispetto a quanto annunciato nel 2018 dalla stessa Amministrazione Comunale. Nonostante l’ampio tempo trascorso, l’Assessore Frisoni ha dichiarato che, devono essere ancora apportate modifiche ad alcuni varchi, alla cartellonistica, e l’accensione dovrà essere contestuale per tutte le telecamere del Centro Storico. Con interrogazione Consigliare, questa settimana, ho chiesto di attivare urgentemente la telecamera della ZTL di Corso d’Augusto-Via Ducale, per tutelare immediatamente la vivibilità del Rione Clodio e il riposo dei residenti esasperati: non è possibile attendere il primo semestre 2024!

Richiamiamo, a tal proposito, la promessa, non rispettata, del medesimo Assessore Frisoni, che dichiarò il 09/12/21: “la telecamera per la ZTL di Corso d’Augusto-Via Ducale sarà accesa anticipatamente rispetto al resto del Centro Storico, al termine dei lavori sulla rotatoria in Via D’Azeglio” (ultimati a giugno 2022). Ricordiamo che la chiusura del Ponte di Tiberio, al traffico veicolare, da maggio 2020, ha causato l’intasamento del traffico nel tratto Corso d’Augusto-Via Ducale-Via Clodia, con notevole inquinamento acustico e ambientale, in una zona residenziale del Centro Storico. E’ presente una relazione tecnica di ARPAE, del 06/12/2021, che attesta il superamento dei valori limite diurno e notturno, di inquinamento acustico in circa 3dBA e suggerisce la riduzione di metà dei veicoli in transito, per assicurare il rispetto dei limiti.

Il Rione Clodio è divenuto uno “spartitraffico” tra due Circonvallazioni mare-monte (Via Bastioni Settentrionali) e monte-mare (Corso d’Augusto- Via Ducale-Via Clodia). Per tale ragioni e per migliorare la vivibilità dei residenti di quest’area del Centro Storico, che hanno subito le conseguenze di tali decisioni, ho proposto un ampliamento di almeno 4 ore, della ZTL di Corso d’Augusto- Via Ducale; e dispiace che questa mia proposta non abbia ricevuto alcuna risposta dall’Assessore. Evidenziamo anche mancanza di uniformità e differenza di trattamento, tra la ZTL h24 applicata nel Borgo San Giuliano e la doppia circonvallazione in cui è attanagliato il Rione Clodio. Ho inoltre cercato di avere informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti sul ponte alternativo, al Tiberio, annunciati in campagna elettorale dal Sindaco Sadegholvaad; ma con sconcerto apprendiamo e riteniamo opportuno informare l’intera Città, che non c’è alcuna idea o progetto di ponte alternativo da parte dell’Amministrazione!

Gioenzo Renzi Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia