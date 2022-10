Santi a "Salotto blu": "Occorre ridare competenze e risorse alle Province"

Riziero Santi, Sindaco di Gemmano, sta terminando in questi giorni il suo mandato di Presidente della Provincia di Rimini. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Santi ha fatto un bilancio della propria esperienza ed espresso opinioni su temi di attualità. "Prima di aprire un dibattito su una eventuale Provincia unica della Romagna- ha detto- serve interrogarsi sulla funzione delle province, che è ancora fondamentale, e dare ad esse strumenti operativi adeguati". Si discute se il prossimo Presidente debba essere il Sindaco di Rimini o quello di un piccolo Comune? "Stiamo parlando, comunque, di persone adeguate all'incarico. Per esperienza posso solo dire che il governo della provincia richiede tempo, non lo possiamo considerare una sorta di " secondo lavoro".