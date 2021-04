Settore fieristico, Croatti (M5S): "Dal ministro Giorgetti risposte positive sulla ripartenza"

Giovedì in Commissione il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, rispondendo ad alcune domande che il senatore riminese del M5S Marco Croatti gli ha posto in merito alle gravi difficoltà del settore fieristico, "ha garantito il superamento del regime ‘de minimis’ e ha prospettato l’apertura delle fiere da luglio. Sono risposte importanti e positive per tutto il settore e naturalmente per il nostro territorio", evidenzia Croatti.

"Proprio nei giorni scorsi ho presentato al ministro Giorgetti una interrogazione parlamentare sul sistema fieristico e giovedì in commissione ho avuto la possibilità di sottolineare al ministro come le fiere italiane siano state il comparto italiano che ha subito il maggior tasso di perdita, con un fatturato che nel 2020 è passato da 1 miliardo a 200 milioni di euro con un calo dell’80%. Purtroppo a questa situazione di grande difficoltà si è aggiunto il problema del regime ‘de minimis’ che ha consentito alle fiere di utilizzare solo il 4% delle risorse ad esse destinate per la ripartenza. Il de minimis individua gli aiuti che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza e ho chiesto al ministro, seguendo l’esempio di altri paesi europei, di superare immediatamente questo regime consentendo così al sistema fieristico di utilizzare tutte le risorse e gli aiuti già stanziati".

Ribadisce Croatti: "Il ministro ha risposto positivamente, garantendo che arriverà presto una proposta del governo, dopodichè servirà anche il consenso del parlamento. Altra notizia positiva è che il governo ha dato indicazione di “programmare la stagione fieristica a decorrere con certezza da luglio, o comunque di programmare gli appuntamenti a partire dalla fine di giugno-inizio luglio.. È una dichiarazione che spero possa portare maggiore ottimismo nel sistema fieristico, a cominciare da quello riminese, consentendo di ripartire finalmente con la programmazione degli eventi".