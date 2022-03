Sicurezza alimentare, la Lega: "Servono provvedimenti a sostegno di aziende agricole e allevamenti"

“L’obiettivo è sensibilizzare le amministrazioni locali a intervenire nei confronti della Regione e del Governo per chiedere provvedimenti urgenti che diano immediato sollievo finanziario alle aziende agricole e agli allevamenti e per attivare politiche strategiche di sviluppo per recuperare, almeno in parte, la sicurezza alimentare del Paese. Dopo i recenti incontri tra importanti realtà territoriali del settore agricolo e alimentare con il sottosegretario al ministero delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio e il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, abbiamo accolto la sollecitazione di quest’ultimo a presentare una mozione in Consiglio comunale su queste tematiche cruciali, nell’ottica di un ripensamento delle politiche agricole sia nel breve che nel medio periodo in modo da ridurre la nostra esposizione rispetto alle importazioni agricole dall’estero”. Così in una nota i Consiglieri comunali Luca De Sio, Enzo Ceccarelli, Matteo Zoccarato, Loreno Marchei e Andrea Pari.

“L’Italia non è in emergenza solo sul fronte energetico ma, come è noto, anche su quello dell’approvvigionamento di materie prime tra cui quelle alimentari. Stiamo rischiando una situazione di penuria per il blocco delle importazioni, come conseguenza del tragico conflitto in Ucraina, che riguardano oltre la metà delle materie prime agricole che utilizziamo. I pesanti rincari dell’energia e delle materie prime agricole e per la zootecnia, oltre a problematiche collegate al clima con le gelate primaverili, stanno mettendo in serie difficoltà aziende agricole e allevamenti, che oggi sono da considerare sempre più strategici per il Paese, pregiudicandone la sopravvivenza. Di qui l’appello a Governo e Regione di prevedere nell’immediato misure di sostegno finanziario destinate, in particolare, a micro/piccole e medie imprese agricole e zootecniche e prezzi calmierati per il gasolio agricolo, e di elaborare, nel medio periodo, misure strategiche per rafforzare il settore agricolo e zootecnico”.