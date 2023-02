Sparatoria in strada, Colonna (Rinascita Civica): "Manca una risposta in tema di prevenzione"

"Uno scontro tra bande rivali o forse un regolamento di conti, fatto sta che venerdì sera il quartiere dell’Ina Casa è stato teatro di un grave episodio di criminalità nel corso del quale sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Non potendo entrare troppo nell’accaduto, visto il giusto riserbo della Questura che sta portando avanti le indagini, non possiamo non evidenziare che questo ulteriore episodio si va ad accodare purtroppo ai già tantissimi eventi criminosi accaduti sul nostro territorio nel corso degli ultimi anni, una lunga scia che purtroppo, di volta in volta, registra un innalzamento dell’intensità e della gravità e a cui purtroppo, nonostante l’attività delle forze dell’ordine abbia consentito di consegnare alla giustizia i colpevoli, non segue poi un’altrettanta intensa e decisa azione di risposta in tema di prevenzione". E' il pensiero di Rinascita Civica, espresso attraverso il Segretario Gabriele Colonna.

"Quello che poi - prosegue Colonna -alla luce delle testimonianze oculari raccolte che in maniera abbastanza accurata e circostanziata che raccontano di una pistola estratta, di alcuni colpi sparati, di una persona a terra presa a calci e di un ferito fuggito sostenuto da un'altra persona, preoccupa ancor di più è il fatto che solo con la luce del sole di sabato mattina sia stata fatta la segnalazione alla Polizia di Stato di quanto avvenuto la sera precedente; la causa di questo “ritardo”, stando alle “voci” dei residenti, sarebbe dovuto ad un profondo senso di paura accusato da chi, involontariamente, ha assistito agli eventi e che solo la mattinata seguente avrebbe trovato la forza di chiamare il pronto intervento. Ai soggetti preposti responsabili dell’ordine pubblico, a tutti i livelli nessuno escluso, chiediamo un immediato quanto definitivo cambio di passo sul tema di sicurezza e contemporaneamente li invitiamo ad una profonda riflessione su quanto accaduto ponendo loro una semplice domanda: come si è potuti arrivare fino a questo punto? ".