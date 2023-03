Sport, Gloria Lisi: "Bene gli eventi, ma c'è tanto da fare: la piscina e una nuova pista di atletica"

Si è tenuta la commissione sul tema eventi sportivi e turismo. Al termine della riunione è pronta a intervenire la consigliera Gloria Lisi, già vicesindaca di Rimini. "Ben vengano eventi come la Rimini Marathon, Paganello e il prossimo anno il Tour de France. Ma sul tema è giusto aver puntualizzato che: manca una vera piscina; abbiamo una pista di atletica che andrebbe spostata per avvicinare la curva e avere un vero stadio (oltretutto la pista non sembra pienamente omologata per le gare/eventi di atletica professionistici e infatti non si svolgono); bisognerebbe valorizzare gli eventi in spiaggia sfruttandola anche a maggio e settembre (a Riccione il beach volley richiama 200 campi e più di 3000 persone in bassa stagione)".

Lisi aggiunge: "Bisognerebbe dare più spazio al paddle con più campi e organizzazione di eventi e tornei. In bassa stagione magari puntare su sport come il basket, vedi la proposta per la Coppa Italia da svolgere a Rimini in febbraio che è stata bocciata. Insomma ben vengano gli eventi ma ben gestiti e di reale richiamo. Infine ben venga avere una cabina di Regia dei grandi eventi sportivi turistici ma senza consiglieri comunali è come apparecchiare per la cena e non farci sedere ma farci pagare il conto".