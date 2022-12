I tifosi del Marocco "sono scimmie urlatrici", Anpi e Comunità marocchina: "Dimissioni del consigliere"

I tifosi del Marocco "sono scimmie urlatrici". Il post pubblicato dal consigliere comunale di Santarcangelo Marco Fiori continua a far discutere. La bufera si era innescata a seguito dei festeggiamenti dei supporter del Marocco nelle piazze italiane dopo le vittorie calcistiche ai mondiali. Ora a intervenire sono, unite, l’Anpi e la Comunità marocchina. Nella giornata di giovedì (22 dicembre) hanno organizzato un presidio sotto il municipio di Santarcangelo di Romagna. L’appuntamento è fissato per le 19,30. In questa occasione i partecipanti chiederanno le “dimissioni al consigliere Marco Fiori” .