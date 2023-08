Turismo, l'ex assessore Andruccioli: "Realizzare l'obiettivo di 'Riccione Città Giardino'"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

In questi giorni il Pd ha giustamente avviato il confronto in città sulla qualità dell'offerta turistica della nostra Riccione e sulla necessità di scelte radicali nell'ambito delle politiche turistiche. Il dibattito si fa interessante e mi stimola alcune considerazioni. In primis, non si può eludere che ogni scelta innovativa in campo turistico parte da scelte strategiche in campo urbanistico. Il nuovo piano urbanistico generale, su cui l'assessorato all'urbanistica stava lavorando, ha ben chiara la necessità che per una città come Riccione è fondamentale avere strumenti per rigenerare e riqualificare sia lo spazio pubblico ma soprattutto fornire ai privati gli strumenti per riqualificare le proprie attività imprenditoriali. Laddove questo fosse economicamente non sostenibile, ha ben chiaro che è necessario fornire gli strumenti per rigenerare il patrimonio edilizio adibendolo a funzioni diverse da quella alberghiera. Incentivare la qualità e la presenza di strutture di medio e alto livello non significa che Riccione debba privarsi in toto delle sue piccole strutture a conduzione familiare, però anch'esse devono essere inserite in un piano di ristrutturazione collettiva come parte di un progetto cittadino comune che mira a ad alzare il livello di sicurezza (a partire da quella sismica) e della qualità di tutte le strutture. Una qualità irrinunciabile che deve mirare ad essere più diffusamente al livello degli standard del settore. Su questo Riccione è già ad un buon passo ma c'è del lavoro da fare tutti insieme, sia a livello di estensione della qualità sia a livello di miglioramento laddove ci sono ancora dei margini per poter migliorare. Il piano strategico di riqualificazione non chiede a Riccione di snaturare la sua identità o di puntare a scimmiottare altre località turistiche. Riccione ha una sua identità ben declinata come "Perla verde dell'Adriatico", un'espressione che da sempre contiene la visione, la missione e l'ambizione della nostra città.

Il nostro obiettivo da realizzare è "Riccione Città Giardino". Cosa vuol dire oggi e domani per Riccione essere la Perla verde dell'Adriatico"? Un città verde, attenta alle politiche ambientali, vivibile, sostenibile e tecnologicamente all'avanguardia. Connessa con il territorio circostante. Un perla che sa emergere tra la bellezza del mare e delle colline. Un luogo dove sia ospiti che residenti possono assaporare e contribuire insieme al buon vivere. Tutto questo sarà possibile solo con un gioco di squadra dell'intera comunità cittadina. Nessun cambiamento parte o solo dall'alto o solo dal basso e nessun cambiamento - anche solo di visione - non costa fatica ma se è teso al bene comune rappresenta una sforzo collettivo di cui l'intera città può e ha diritto di beneficiare. Nel nostro primo anno di amministrazione stavamo gettando le basi di questo lavoro, ma non abbiamo avuto il tempo. Noi siamo pronti a riprendere il cammino sospeso con il commissariamento e il Pd fa bene ad usare questo periodo per mettere a fuoco ed affinare la strategia. Quando ritorneremo in carica dovremo essere immediatamente operativi.

Christian Andruccioli, ex assessore Comune di Riccione