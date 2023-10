Turismo, Pontis (Lega): "I dati negativi di agosto a Misano causati dalla mancata programmazione del sindaco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Deludenti i dati elaborati sul turismo dove vedono Misano come fanalino di coda nel mese di Agosto, un mese che dovrebbe essere l’ancora di salvezza do ogni stagione turistica. Questa situazione è in gran parte attribuibile ad una mancanza di investimenti ed una progettazione inefficiente da parte della giunta Piccioni, ed una serie di problemi critici che stanno mettendo a dura prova l'attrattiva turistica della città. Un sindaco Pd che nonostante abbia scelto di tenersi la delega al Turismo si è confrontato troppo poco con i nostri imprenditori e con le associazioni di categoria non mettendo in campo strategie coordinate per promuovere Misano Adriatico come destinazione turistica.

Il Sindaco Piccioni non ha informato i suoi cittadini del perchè ha rinunciato al posto assegnato in Destinazione Romagna, l’ente che si occupa di organizzare le azioni rivolte a far crescere il turismo costiero. Una scelta probabilmente obbligata per mantenere gli equilibri del suo partito PD,al quale si è recentemente ufficialmente iscritto; un partito che da sempre non si interessa del comparto turistico. La giunta Piccioni sembra concentrarsi più sugli interessi di partito che sulla crescita e lo sviluppo della città. Sono poi molteplici le problematiche, che in questi anni di consiglio ho più volte ho attenzionato.

Una delle questioni chiave che ha influenzato negativamente il turismo a Misano Adriatico è stata la crisi nel settore commerciale e nel centro della città. La chiusura di molti negozi sostituiti da aperture di attività di chincaglierie spesso lasciate al disordine senza regolari controlli e la mancanza di un piano di sviluppo per il centro hanno contribuito a questa situazione, rendendo difficile per i commercianti prosperare e offrire esperienze positive ai turisti. Un altro fattore che ha influenzato negativamente il turismo è stata la pessima condizione della stazione ferroviaria di Misano Adriatico. La stazione è stata trascurata e manca di manutenzione, con pochi treni che effettivamente si fermano. Il sindaco non ci risulta avere come promesso in campagna elettorale preso contatti con Trenitalia per ristrutturare e rendere onore alla porta della città, e neppure avere concordato con il suo assessore regionale al fine di garantire più fermate.

E mi sento di affermare con certezza come esperta nel settore digital marketing turistico, che occorre una vera rivoluzione digitale, si evince una mancanza di marketing efficace e una presenza digitale inadeguata. In un'epoca in cui il mondo è connesso online più che mai, la destinazione ha lottato per attirare turisti a causa del cattivo posizionamento digitale e della comunicazione limitata, e solo grazie alla capacità di innovazione dei singoli imprenditori che Misano sopravvivi agli algoritmi digitali, se fosse esclusivamente in mano alle scelte della giunta e del suo braccio operativo, saremmo inesistenti nelle ricerche degli utenti. In conclusione, i dati del turismo nel mese di agosto a Misano Adriatico sono stati deludenti e accendono il faro su serie di sfide che la città deve affrontare. La mancanza di investimenti, la progettazione inefficace, la crisi nel commercio e nel centro, i problemi di trasporto e la mancanza di una relazione positiva tra il sindaco e gli operatori economici hanno contribuito a questa situazione. Per rilanciare il turismo a Misano Adriatico, è essenziale che la Giunta si impegni in investimenti strategici, pianificazione urbana efficace e una cooperazione più stretta con gli operatori turistici locali. Solo così la città potrà recuperare il suo status di destinazione turistica di successo. L’immobilismo della giunta verso l’asse economico più importante che si chiama turismo ci ha collocati in coda alle statistiche provinciale, possiamo parlare di fallimento della giunta Piccioni. Chiediamo un confronto urgente. Non servono più opinioni, ora con i dati in mano servono spiegazioni. Un marciapiede rinnovato non fa primavera turistica.

Veronica Pontis, capogruppo Lista Pontis-Lega in consiglio comunale Misano Adriatico