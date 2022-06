Ugolini chiude la campagna elettorale. "Diamo continuità a Coriano. Da Paolucci attacchi isterici"

Siamo arrivati alle battute finali di questa campagna elettorale, che Progetto Comune chiuderà domani sera (venerdì 10 giugno), dalle 19, con la festa al Parco dei Cerchi. Come da tradizione, al candidato sindaco spetta l'appello al voto, un diritto e un dovere civico. "Abbiamo alle spalle dieci anni di buona amministrazione, in cui abbiamo lavorato ogni giorno non solo per rimediare ai danni lasciati dalle giunte precedenti come un fardello su ogni cittadino, ma soprattutto per realizzare un progetto che ha portato Coriano ad essere una città - dice il candidato Gianluca Ugolini -. Una realtà dinamica, in cui abbiamo destinato risorse alle scuole e ai servizi scolastici, alla sanità facendo della Casa della Salute un punto di riferimento, ai servizi agli anziani, al sostegno alle fasce più deboli. Abbiamo investito in viabilità, sicurezza, verde e decoro urbano, cimiteri. Ci siamo battuti per l'ambiente e la sostenibilità, così come per tutelare il lavoro. Abbiamo mantenuto alta l'attenzione per le frazioni, verso le associazioni e lo sport".

"Forti di questa esperienza, ora possiamo andare ancora più avanti, con un programma ambizioso, ma al contempo fondato su solide basi e sulla partecipazione diffusa. Riduzione del peso fiscale, recupero dell'evasione, nuovi poli scolastici e asilo nido, rigenerazione urbana, riqualificazione e sviluppo del territorio e dei poli produttivi, attrattività turistica, promozione della cultura, welfare diffuso, sport: sono le direttrici che continueremo a seguire, in sinergia con le realtà del territorio e con gli enti competenti".

E in conclusione: "Permettetemi infine un'osservazione. Da parte di Cristian Paolucci e dei suoi sostenitori ci sono arrivati attacchi che a tratti hanno assunto toni quasi isterici, segno evidente del timore della sconfitta. Io parlo di cose vere e verificabili: in dieci anni in consiglio comunale, il riccionese Paolucci (perché a Riccione, e non a Coriano, vive, abita e risiede) non è stato in grado di avanzare alcuna proposta concreta, e dalle sue promesse elettorali è chiaro come non abbia la minima idea di cosa significhi amministrare una città. Aprirà l'asilo in cento giorni? Dov'è lo spazio? Dov'è la copertura finanziaria, dove sono i tre gradi progettuali che è necessario approvare? Vuole spostare la Casa della Salute nel paese (struttura a costo zero per il Comune) con la motivazione che è stata realizzata in un edificio privato. Pensate un po’ che mente illuminata: eliminiamo una struttura nuova, da poco inaugurata, implementabile ulteriormente nei servizi con tutti i costi a carico dell’Asl, solo perché è in un edificio privato".