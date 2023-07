A 20 anni da "Ciapa la galeina" Betobahia torna con una canzone per Misano

Nell’estate 2023 arriva una nuova canzone che promette di diventare un tormentone. Il cantautore Betobahia torna con una canzone dedicata a Misano Adriatico. Domenica in Piazza della Repubblica è prevista la presentazione ufficiale. Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, accende l'estate regalando una nuova canzone alla citta di Misano: un brano strutturato su una base house da discoteca, tutta da ballare e saltare. Domenica a partire dalle ore 22 Betobahia sarà presente in piazza a Misano per presentare e cantare la nuova canzone. Per l'occasione si festeggeranno anche i 20 anni di "Ciapa la galeina" canzone che ha reso popolare l'artista. Betobahia presenterà anche il suo nuovo Libro intitolato "Ciapa la Galeina".